Kewlbiverse: Началось тестирование кроссплатформенной игры от Level Infinite

15 ноября компания Level Infinite запустила тестовые серверы своей новой кроссплатформенной игры Kewlbiverse. Пока что доступ предоставлен только для Android-пользователей, причём официально участвовать в тестировании могут геймеры из Австралии, Канады, Новой Зеландии и Филиппин, скачавшие клиент через Google Play. Тем не менее, в сети уже доступен APK-файл, позволяющий всем желающим ознакомиться с проектом.





Геймплей и особенности

По сюжету игроки попадают на мистический континент Kewlbiverse через портал. Здесь они могут приручать различных питомцев, которые помогут не только в сражениях, но и в повседневных задачах. Управление в игре полностью ручное, а в настройках можно выбрать пресет графики и частоту кадров: 30, 45 или 60 FPS.





Игра сочетает в себе элементы RPG и коллекционирования. Питомцы обладают уникальными характеристиками и могут быть улучшены по мере их использования. Помимо этого, на локациях спрятаны сундуки с наградами, что напоминает механики из таких игр, как Genshin Impact и Breath of the Wild.

Визуальный стиль и интерфейс

Kewlbiverse радует качественной графикой, ярким и интуитивно понятным интерфейсом. В игре есть продуманная система обучения, которая помогает новичкам освоиться с управлением и механиками. Такой подход делает проект доступным даже для тех, кто ранее не сталкивался с подобными играми.





Для кого подойдёт

Игра явно понравится поклонникам таких проектов, как Pokémon или Palworld, благодаря своему акценту на коллекционирование и развитие персонажей. Kewlbiverse предлагает как элементы приключений, так и стратегические аспекты, связанные с использованием питомцев в бою.

Как попробовать

Хотя официально тестирование ограничено четырьмя странами, энтузиасты уже нашли способ обойти это ограничение. Скачав APK-файл из проверенных источников, можно установить игру на своё устройство и оценить её лично. Однако следует учитывать, что прогресс тестирования может быть сброшен после завершения серверов.

Kewlbiverse обещает стать интересным дополнением к миру кроссплатформенных игр. Благодаря сочетанию яркой графики, увлекательного геймплея и элементов коллекционирования проект наверняка привлечёт внимание широкой аудитории.