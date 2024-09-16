BUMP! Superbrawl — свежий мобильный проект от Ubisoft с пошаговыми боями

Несмотря на внутренние сложности, Ubisoft продолжает развивать направление мобильных игр. Одним из последних релизов стала игра BUMP! Superbrawl, которая вышла 27 числа и доступна в App Store и Google Play (за исключением России). Проект представляет собой пошаговые сражения в формате 1v1, где игроки формируют команды из трёх персонажей с уникальными активными навыками.





Особенности геймплея

Игроки управляют тремя персонажами, каждый из которых обладает своими способностями. Помимо нанесения прямого урона, герои могут устанавливать на поле огненные стены и магические преграды. Интересной механикой является столкновение юнитов: если два персонажа соприкасаются, они автоматически атакуют друг друга.





Условия победы

Для победы необходимо уничтожить трёх вражеских юнитов быстрее соперника. На сражение отводится 10 ходов, причём каждый из них длится 30 секунд. Динамика игры усложняется тем, что действия противника предсказать невозможно — их перемещения и тактики раскрываются только в момент хода.

Прокачка и внутриигровая экономика

Побеждая в сражениях, игроки получают награды, включая золото, которое используется для улучшения героев. Также в игре присутствуют наборы редких персонажей, доступные через внутриигровые покупки. Эти наборы позволяют быстрее продвигаться по ранговой системе до уровня мастера.

Итоги

BUMP! Superbrawl — это яркий пример того, как Ubisoft продолжает экспериментировать с мобильными форматами. Игра сочетает стратегию, динамику и разнообразные механики, привлекая любителей пошаговых боёв. Если вы хотите попробовать свои силы в увлекательных матчах 1v1, проект уже доступен для скачивания в большинстве регионов.