Вы стали свидетелем похищения, вы видели, как продавец мороженого убил вашего друга и похитил его! Неужели все было напрасно, когда вы шпионили за ним? Ваш друг был спасен, или он все еще в опасности?





Став свидетелем похищения и попытки убить соседа, вам необходимо выяснить, что произошло, и предотвратить следующее нападение. Добейтесь справедливости для своего друга или узнайте, что случилось с продавцом мороженого. Вы должны сообщить в полицию? Может быть, есть способ предотвратить еще один инцидент!

Ваш лучший друг был похищен продавцом мороженого с невероятными способностями, какова его судьба, если вы не будете действовать сейчас?





Ice Scream Episode 1 - Продавец мороженного прибыл в ваш район, вы смотрите в окно, ведите как ваш друг и сосед подходит за мороженным и его похищают! Теперь твоей задачей будет спасти бедолагу. Продавца мороженного зовут Род и у него есть свой коварный план на украденых детей, вам нужно разгадать что он задумал сделать. Спрячься внутри этого фургона и отправляйся на встречу приключениям и ужасам.