CarX Drift Racing 3: Глобальный релиз уже близко

Разработчики CarX Drift Racing 3 объявили, что глобальный релиз игры состоится 5 декабря 2024 года. В этот день игроки на iOS со всего мира смогут присоединиться к захватывающим дрифт-гонкам, а для пользователей Android станет доступна официальная версия игры. Однако предрегистрация в Google Play пока не запущена. Что касается ПК-версии, её судьба на данный момент остаётся неизвестной.





Что Ждёт Игроков в CarX Drift Racing 3?





CarX Drift Racing 3 — это реалистичный симулятор дрифт-гонок, который сочетает современную графику и проработанную физику. Игрокам предстоит продемонстрировать своё мастерство на узких и широких трассах, выполненных с использованием спецэффектов. Уникальная особенность игры — необходимость учитывать последствия столкновений. Если автомобиль получает повреждения, игроку придётся потратить внутриигровую валюту на ремонт.





Также стоит быть осторожным в заездах: неосторожное поведение на трассе может испортить репутацию игрока, и другие водители будут избегать участия в совместных гонках.

Высокий уровень реализма





Игра отличается потрясающим уровнем графики, который погружает в атмосферу профессиональных дрифт-гонок. Разработчики особенно подчеркнули важность мощных устройств для комфортного игрового процесса. Современные трассы, проработанные спецэффекты, такие как дым из-под колёс и яркие вспышки света, делают каждый заезд незабываемым.





Отличия от CarX Street





В отличие от CarX Street, которая сосредотачивалась на открытом мире, CarX Drift Racing 3 предлагает игрокам сосредоточиться на гонках по специально созданным трассам. Такой подход делает акцент на техническом мастерстве и стратегическом планировании заездов, что особенно понравится опытным геймерам.





Что ещё Известно?





Релиз CarX Drift Racing 3 станет важным событием для поклонников жанра. Учитывая успех предыдущих частей серии, можно ожидать, что новая игра станет достойным продолжением франшизы.





Следите за обновлениями и готовьте свои устройства к встрече с одним из самых ожидаемых симуляторов дрифта. CarX Drift Racing 3 обещает стать эталоном в своём жанре.