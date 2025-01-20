Mr. Hopp's Playhouse 2 HD — обновлённая версия классического хоррора уже доступна

Студия Moonbit представила новый трейлер HD-ремейка хоррор-игры Mr. Hopp's Playhouse 2 HD. Проект уже доступен в App Store, Google Play и Steam. В мобильных маркетах игра распространяется бесплатно с рекламной моделью монетизации, тогда как PC-версия предлагается в качестве премиального продукта за €3,99.

Сюжет и атмосфера

Действие Mr. Hopp's Playhouse 2 HD разворачивается в приюте Блэклендс Мэнор, где живёт главная героиня — девочка по имени Эстер. В один из дней в приют поступает зловещий ящик для пожертвований с тремя игрушками: тигрёнком, пандой и кроликом. Первоначальная радость детей сменяется страхом, когда вокруг игрушек начинают происходить необъяснимые события. Со временем её друзья, Молли и Азей, таинственным образом исчезают, оставляя Эстер в одиночестве перед лицом надвигающегося ужаса.

Геймплей и особенности

Игрокам предстоит исследовать мрачные коридоры приюта, прятаться от местной прислуги и спасаться от монстров. Механика игры требует осторожности и внимательности, ведь опасность может поджидать за каждым углом. Атмосфера нагнетается пугающим звуковым сопровождением и неожиданными скримерами.





Проект ориентирован на поклонников классических хорроров, таких как Five Nights at Freddy’s, предлагая уникальную вариацию тематики игрушек-монстров.

Итоги

Mr. Hopp's Playhouse 2 HD — это обновлённая версия популярного хоррора, сочетающая классический сюжет с улучшенной графикой. Благодаря доступности на мобильных устройствах и PC, игра привлекает широкую аудиторию любителей атмосферных ужастиков. Уже сейчас можно попробовать свои силы в выживании и разгадке тайн приюта Блэклендс Мэнор.