Описание

Car Race 3D: Car Racing с самого начала разрабатывалась для любителей гонок. Яркая, отточенная графика и простое управление делают эту игру невероятно увлекательной. Это продвинутый гоночный симулятор для продвинутых геймеров. Проще говоря: это лучшая гоночная игра из когда-либо созданных.





Гонки 3D в кармане! Вы адреналиновый наркоман? Вы увлекаетесь гонками, но не любите водить вымышленные автомобили? Получите мощь автомобильных гонок в своем кармане и мчитесь по всему миру с друзьями. Соревнуйтесь с другом или машиной... решать вам! С реалистичной физикой и конкурентоспособным искусственным интеллектом легко почувствовать, что вы находитесь за рулем настоящей машины и делаете то, что вам нравится делать самому.