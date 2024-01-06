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Car Race (Мод, Бесплатные награды)

Car Race (Мод, Бесплатные награды) 1.291

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Версия:
1.291
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Zego Global Publishing
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 916
Скриншоты
Описание

Car Race 3D: Car Racing с самого начала разрабатывалась для любителей гонок. Яркая, отточенная графика и простое управление делают эту игру невероятно увлекательной. Это продвинутый гоночный симулятор для продвинутых геймеров. Проще говоря: это лучшая гоночная игра из когда-либо созданных.


Гонки 3D в кармане! Вы адреналиновый наркоман? Вы увлекаетесь гонками, но не любите водить вымышленные автомобили? Получите мощь автомобильных гонок в своем кармане и мчитесь по всему миру с друзьями. Соревнуйтесь с другом или машиной... решать вам! С реалистичной физикой и конкурентоспособным искусственным интеллектом легко почувствовать, что вы находитесь за рулем настоящей машины и делаете то, что вам нравится делать самому.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Нет уменьшения
  • Ежедневная награда всегда доступна для получения
  • Меньше рекламы

Информация:

- Нет снижения работы за деньги, нитро, щит.

- Ежедневная награда всегда доступна, таким образом у вас будет неограниченное количество денег, нитро и щита.

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 Теги темы: Бесплатные награды

Скачать Car Race (Мод, Бесплатные награды) v1.291 MOD APK

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Скачать Car Race (Мод, Бесплатные награды) 120 Мб Ссылка 2 120 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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