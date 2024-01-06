Car Race 3D: Car Racing с самого начала разрабатывалась для любителей гонок. Яркая, отточенная графика и простое управление делают эту игру невероятно увлекательной. Это продвинутый гоночный симулятор для продвинутых геймеров. Проще говоря: это лучшая гоночная игра из когда-либо созданных.
Гонки 3D в кармане! Вы адреналиновый наркоман? Вы увлекаетесь гонками, но не любите водить вымышленные автомобили? Получите мощь автомобильных гонок в своем кармане и мчитесь по всему миру с друзьями. Соревнуйтесь с другом или машиной... решать вам! С реалистичной физикой и конкурентоспособным искусственным интеллектом легко почувствовать, что вы находитесь за рулем настоящей машины и делаете то, что вам нравится делать самому.
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- Нет уменьшения
- Ежедневная награда всегда доступна для получения
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Информация:
- Нет снижения работы за деньги, нитро, щит.
- Ежедневная награда всегда доступна, таким образом у вас будет неограниченное количество денег, нитро и щита.
Скачать Car Race (Мод, Бесплатные награды) v1.291 MOD APK
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