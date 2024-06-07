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XAPK Installer (Мод, Unlocked)

XAPK Installer (Мод, Unlocked) 4.6.4.1

6
0
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
TarrySoft
Версия:
4.6.4.1
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 25 Мб
id приложения:
com.wuliang.xapkinstaller
Русский язык:
Есть
Лайков:
6
Комментарии:
0
Просмотров:
6 240

XAPK Installer - удобная программа, которая помогает пользователям устанавливать приложения с расширением .xapk на свои устройства. Это позволяет им быстро и легко добавлять новые приложения и использовать их на своих мобильных устройствах. Одной из основных особенностей является его современный и оптимизированный интерфейс, который обеспечивает удобство в использовании. Пользователи могут легко найти и добавить файлы .xapk на своих устройствах, используя функции поиска в приложении.


Кроме того, XAPK Installer предлагает удобный способ установки файлов .xapk на устройства. Пользователи могут просто выбрать нужное приложение и установить его с помощью нескольких нажатий. Это облегчает процесс установки и использования новых приложений.


Привлекательный дизайн и наличие новых и уникальных функций делают его привлекательным для многих пользователей. Он предоставляет удобный и эффективный способ установки .xapk-файлов на мобильные устройства, что делает процесс добавления новых приложений более простым и удобным для пользователей. Благодаря программе пользователи могут с легкостью устанавливать и использовать приложения с расширением .xapk, расширяя свои возможности на своих мобильных устройствах.


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Информация о модах

Премиум разблокирован

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать XAPK Installer (Мод, Unlocked) 4.6.4.1 взлом

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25 Мб
Ссылка 2
25 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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