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Flashcards maker (Мод, Unlocked)

Flashcards maker (Мод, Unlocked) v6.7.0

Освой язык или тему быстрее с гибким помощником для запоминания

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Версия:
6.7.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
alpaca
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 18:04
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 24 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Описание

Flashcards Maker — это удобный инструмент для создания и изучения карточек, который подстраивается под твой стиль обучения. Хочешь повторять только сложные слова или менять порядок показа? Легко! Приложение позволяет искать нужные карточки, копировать, редактировать и сортировать их так, как тебе удобно. Идеально подходит как для изучения иностранных языков, так и для запоминания любой другой информации.


Особая фишка — озвучка карточек голосом: встроенная функция текст-в-речь поддерживает английский и другие языки, чтобы ты мог не только читать, но и слышать информацию. Удобно слушать в дороге или во время других дел. Можно регулировать скорость речи, повторять карточки несколько раз и тренировать восприятие на слух. Если ты учишься в пути, перед сном или просто хочешь эффективнее запоминать — Flashcards Maker будет твоим лучшим союзником.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Flashcards maker (Мод, Unlocked) v6.7.0 MOD APK

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Скачать Flashcards maker (Мод, Unlocked) 24 Мб Ссылка 2 24 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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