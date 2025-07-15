Flashcards maker (Мод, Unlocked) v6.7.0
Освой язык или тему быстрее с гибким помощником для запоминания
Flashcards Maker — это удобный инструмент для создания и изучения карточек, который подстраивается под твой стиль обучения. Хочешь повторять только сложные слова или менять порядок показа? Легко! Приложение позволяет искать нужные карточки, копировать, редактировать и сортировать их так, как тебе удобно. Идеально подходит как для изучения иностранных языков, так и для запоминания любой другой информации.
Особая фишка — озвучка карточек голосом: встроенная функция текст-в-речь поддерживает английский и другие языки, чтобы ты мог не только читать, но и слышать информацию. Удобно слушать в дороге или во время других дел. Можно регулировать скорость речи, повторять карточки несколько раз и тренировать восприятие на слух. Если ты учишься в пути, перед сном или просто хочешь эффективнее запоминать — Flashcards Maker будет твоим лучшим союзником.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.