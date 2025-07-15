Описание

Flashcards Maker — это удобный инструмент для создания и изучения карточек, который подстраивается под твой стиль обучения. Хочешь повторять только сложные слова или менять порядок показа? Легко! Приложение позволяет искать нужные карточки, копировать, редактировать и сортировать их так, как тебе удобно. Идеально подходит как для изучения иностранных языков, так и для запоминания любой другой информации.





Особая фишка — озвучка карточек голосом: встроенная функция текст-в-речь поддерживает английский и другие языки, чтобы ты мог не только читать, но и слышать информацию. Удобно слушать в дороге или во время других дел. Можно регулировать скорость речи, повторять карточки несколько раз и тренировать восприятие на слух. Если ты учишься в пути, перед сном или просто хочешь эффективнее запоминать — Flashcards Maker будет твоим лучшим союзником.