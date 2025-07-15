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Network Wi-Fi Info & SIM Tools (Мод, Unlocked)

Network Wi-Fi Info & SIM Tools (Мод, Unlocked) v2.1.1

Контроль над SIM и Wi-Fi — в одном мощном и простом приложении

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Версия:
2.1.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
TarrySoft
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 17:53
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 14 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Mobile SIM Tools & Network Wi-Fi Info — это универсальное решение для управления SIM-картой и сетевыми подключениями, разработанное как для технарей, так и для обычных пользователей. Хотите узнать силу сигнала, частоту подключения или данные SIM? Это приложение мгновенно покажет всё, что нужно. Диагностика Wi-Fi, расширенные параметры сети, отслеживание подключения — теперь всё в одном месте, без лишних настроек и заморочек.


Интерфейс понятен и удобен: нужные функции доступны в одно касание, будь то проверка IP-адреса, MAC, типа сети или данных об операторе. Приложение поддерживает Android™ и работает с большинством моделей смартфонов. Незаменимый инструмент, если ты хочешь понимать, что происходит с твоим устройством «под капотом». Используй как личный ассистент по связи или как аналитик для диагностики. Простой. Полный. Мощный.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Network Wi-Fi Info & SIM Tools (Мод, Unlocked) 14 Мб Ссылка 2 14 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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