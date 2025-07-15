Network Wi-Fi Info & SIM Tools (Мод, Unlocked) v2.1.1
Контроль над SIM и Wi-Fi — в одном мощном и простом приложении
Mobile SIM Tools & Network Wi-Fi Info — это универсальное решение для управления SIM-картой и сетевыми подключениями, разработанное как для технарей, так и для обычных пользователей. Хотите узнать силу сигнала, частоту подключения или данные SIM? Это приложение мгновенно покажет всё, что нужно. Диагностика Wi-Fi, расширенные параметры сети, отслеживание подключения — теперь всё в одном месте, без лишних настроек и заморочек.
Интерфейс понятен и удобен: нужные функции доступны в одно касание, будь то проверка IP-адреса, MAC, типа сети или данных об операторе. Приложение поддерживает Android™ и работает с большинством моделей смартфонов. Незаменимый инструмент, если ты хочешь понимать, что происходит с твоим устройством «под капотом». Используй как личный ассистент по связи или как аналитик для диагностики. Простой. Полный. Мощный.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.