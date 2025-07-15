Описание

Mobile SIM Tools & Network Wi-Fi Info — это универсальное решение для управления SIM-картой и сетевыми подключениями, разработанное как для технарей, так и для обычных пользователей. Хотите узнать силу сигнала, частоту подключения или данные SIM? Это приложение мгновенно покажет всё, что нужно. Диагностика Wi-Fi, расширенные параметры сети, отслеживание подключения — теперь всё в одном месте, без лишних настроек и заморочек.





Интерфейс понятен и удобен: нужные функции доступны в одно касание, будь то проверка IP-адреса, MAC, типа сети или данных об операторе. Приложение поддерживает Android™ и работает с большинством моделей смартфонов. Незаменимый инструмент, если ты хочешь понимать, что происходит с твоим устройством «под капотом». Используй как личный ассистент по связи или как аналитик для диагностики. Простой. Полный. Мощный.