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LED Flow: Scroller, Banner (Мод, Unlocked)

LED Flow: Scroller, Banner (Мод, Unlocked) v1.0.9

Светодиодные баннеры которые сияют как настоящие цифровые вывески

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Версия:
1.0.9
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Androxus
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 18:41
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 7 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

LED Flow: Scroller, Banner — это мощный инструмент для создания эффектных светодиодных надписей с прокруткой. Идеален для мероприятий, рекламы, концертов или даже просто весёлых посланий друзьям. Приложение предлагает широкие возможности кастомизации: шрифт, скорость, цвет, размер текста, фоновая заливка и стиль анимации — всё можно настроить под твоё настроение или задачу. Удобный интерфейс позволяет за считаные секунды запустить бегущую строку прямо с экрана смартфона, не теряя яркости и выразительности.


Но главное — LED Flow имитирует настоящие LED-панели с реалистичным свечением и высоким качеством анимации. Режим HQ делает текст максимально чётким и плавным даже в движении, а эффект неоновой подсветки добавляет впечатляющее свечение, заметное в тёмных помещениях или с дальнего расстояния. Это не просто бегущая строка — это мини-дисплей в твоём кармане, с которым легко привлечь внимание и выразить себя. Попробуй — и ты удивишься, насколько крут может быть текст.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать LED Flow: Scroller, Banner (Мод, Unlocked) v1.0.9 MOD APK

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Скачать LED Flow: Scroller, Banner (Мод, Unlocked) 7 Мб Ссылка 2 7 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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