LitPhoto - Compress & Resize (Мод, Без рекламы) v1.7.4
Сожми фото без потери деталей и освободись от тяжёлых мегабайт навсегда
LitPhoto — мобильный мастер фотографий, который превращает тяжёлые снимки в лёгкие файлы одним касанием. Ты открываешь галерею, выбираешь серию кадров, а приложение мгновенно показывает, сколько места они забирают. Достаточно нажать кнопку — и через пять минут альбом уже вмещает новую съёмку, а качество остаётся чётким. Так циклично: выбрал, сжал, поделился, — и память снова свободна. Без меню-лабиринтов: всё под рукой.
Внутри ждёт умное сжатие с выбором точного размера и процента, пакетный ресайз для сотен фото и auto-rename, который добавит пиксели в имя файла, чтобы не запутаться. С каждым использованием приложение запоминает твои пресеты и предлагает их первым, экономя драгоценные секунды. Хотел поделиться серией в мессенджере? Экспорт одним свайпом сразу в нужный чат, без потери EXIF. Попробуй сегодня и дай телефону вдохнуть свободно.
Без рекламы
Скачать LitPhoto - Compress & Resize (Мод, Без рекламы) v1.7.4 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.