Описание

LitPhoto — мобильный мастер фотографий, который превращает тяжёлые снимки в лёгкие файлы одним касанием. Ты открываешь галерею, выбираешь серию кадров, а приложение мгновенно показывает, сколько места они забирают. Достаточно нажать кнопку — и через пять минут альбом уже вмещает новую съёмку, а качество остаётся чётким. Так циклично: выбрал, сжал, поделился, — и память снова свободна. Без меню-лабиринтов: всё под рукой.





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