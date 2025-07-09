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LitPhoto - Compress & Resize (Мод, Без рекламы)

LitPhoto - Compress & Resize (Мод, Без рекламы) v1.7.4

Сожми фото без потери деталей и освободись от тяжёлых мегабайт навсегда

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Версия:
1.7.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
coolqoo
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 18:25
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 6 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

LitPhoto — мобильный мастер фотографий, который превращает тяжёлые снимки в лёгкие файлы одним касанием. Ты открываешь галерею, выбираешь серию кадров, а приложение мгновенно показывает, сколько места они забирают. Достаточно нажать кнопку — и через пять минут альбом уже вмещает новую съёмку, а качество остаётся чётким. Так циклично: выбрал, сжал, поделился, — и память снова свободна. Без меню-лабиринтов: всё под рукой.


Внутри ждёт умное сжатие с выбором точного размера и процента, пакетный ресайз для сотен фото и auto-rename, который добавит пиксели в имя файла, чтобы не запутаться. С каждым использованием приложение запоминает твои пресеты и предлагает их первым, экономя драгоценные секунды. Хотел поделиться серией в мессенджере? Экспорт одним свайпом сразу в нужный чат, без потери EXIF. Попробуй сегодня и дай телефону вдохнуть свободно.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать LitPhoto - Compress & Resize (Мод, Без рекламы) v1.7.4 MOD APK

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Скачать LitPhoto - Compress & Resize (Мод, Без рекламы) 6 Мб Ссылка 2 6 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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