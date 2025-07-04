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Video downloader for HD Video (Мод, Unlocked)

Video downloader for HD Video (Мод, Unlocked) v4.8

Скачивайте HD видео без водяных знаков с максимальным удобством

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Версия:
4.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Likeme Tech Studio
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 16:36
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 28 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Описание

Video Downloader for HD Video - TSaver — это идеальный инструмент для всех, кто хочет скачать видео без водяных знаков, сохраняя оригинальное качество. С помощью этого приложения вы можете загружать HD видео в форматах MP4 и MP3 без потери качества, а процесс загрузки будет полностью автоматическим. Удобный и интуитивно понятный интерфейс позволяет загружать несколько видео одновременно, экономя ваше время. Это приложение предлагает 100% бесплатный сервис, доступный для всех пользователей.


С TSaver вы получите не только возможность сохранять видео, но и эффективное управление загруженными файлами. Благодаря простоте использования, вы можете быстро делиться понравившимися видео с друзьями, делая репосты и отправляя их в несколько кликов. Это идеальный выбор для тех, кто ищет удобный способ скачивания видео без водяных знаков, при этом сохраняя высокое качество контента.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Video downloader for HD Video (Мод, Unlocked) 28 Мб Ссылка 2 28 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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