RemoDB SQL Client MySQL, MsSQL (Мод, Unlocked) 5.2.1
Мобильный SQL-клиент для MySQL, MS SQL, Postgres и Sybase с макросами и хоткеями
Приложение объединяет полноценную работу с базами MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL и SAP Sybase AES в одном интерфейсе: подключайтесь по SSH или SSL-TLS, запускайте многотабличные запросы и просматривайте результаты в мгновение ока. Встроенные панели автодополнения, подсветка синтаксиса и настраиваемые горячие клавиши ускоряют рутинные операции, а макрорекордер позволяет сохранять часто используемые фрагменты и выполнять их одним тапом.
Помимо классического редактора запросов доступны графовые планы выполнения, экспорт CSV/JSON, управление индексами и быстрая правка данных прямо в ячейке. Файловый менеджер подключений хранит профили в зашифрованном виде, а локальный кэш офлайн-скриптов позволяет доработать код без сети и отправить его на сервер, как только появится соединение. Приложение бесплатное, не содержит рекламы и подойдёт как DBA-профессионалу, так и разработчику, которому нужен надёжный SQL-инструмент в кармане.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.