Описание

Приложение объединяет полноценную работу с базами MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL и SAP Sybase AES в одном интерфейсе: подключайтесь по SSH или SSL-TLS, запускайте многотабличные запросы и просматривайте результаты в мгновение ока. Встроенные панели автодополнения, подсветка синтаксиса и настраиваемые горячие клавиши ускоряют рутинные операции, а макрорекордер позволяет сохранять часто используемые фрагменты и выполнять их одним тапом.





Помимо классического редактора запросов доступны графовые планы выполнения, экспорт CSV/JSON, управление индексами и быстрая правка данных прямо в ячейке. Файловый менеджер подключений хранит профили в зашифрованном виде, а локальный кэш офлайн-скриптов позволяет доработать код без сети и отправить его на сервер, как только появится соединение. Приложение бесплатное, не содержит рекламы и подойдёт как DBA-профессионалу, так и разработчику, которому нужен надёжный SQL-инструмент в кармане.