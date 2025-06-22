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RemoDB SQL Client MySQL, MsSQL (Мод, Unlocked)

RemoDB SQL Client MySQL, MsSQL (Мод, Unlocked) 5.2.1

Мобильный SQL-клиент для MySQL, MS SQL, Postgres и Sybase с макросами и хоткеями
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Версия:
5.2.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Christian Castaldi
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 13:12
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 10 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Приложение объединяет полноценную работу с базами MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL и SAP Sybase AES в одном интерфейсе: подключайтесь по SSH или SSL-TLS, запускайте многотабличные запросы и просматривайте результаты в мгновение ока. Встроенные панели автодополнения, подсветка синтаксиса и настраиваемые горячие клавиши ускоряют рутинные операции, а макрорекордер позволяет сохранять часто используемые фрагменты и выполнять их одним тапом.


Помимо классического редактора запросов доступны графовые планы выполнения, экспорт CSV/JSON, управление индексами и быстрая правка данных прямо в ячейке. Файловый менеджер подключений хранит профили в зашифрованном виде, а локальный кэш офлайн-скриптов позволяет доработать код без сети и отправить его на сервер, как только появится соединение. Приложение бесплатное, не содержит рекламы и подойдёт как DBA-профессионалу, так и разработчику, которому нужен надёжный SQL-инструмент в кармане.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать RemoDB SQL Client MySQL, MsSQL (Мод, Unlocked) v5.2.1 MOD APK

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Скачать RemoDB SQL Client MySQL, MsSQL (Мод, Unlocked) 10 Мб Ссылка 2 10 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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