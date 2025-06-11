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PDF Viewer: PDF Fill & Sign (Мод, Premium Unlocked)

PDF Viewer: PDF Fill & Sign (Мод, Premium Unlocked) 1.3.2

Подпиши, заполни и отправь PDF — прямо с телефона, без принтера и сканера
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Версия:
1.3.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Infinity Technologies Global
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 16:25
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 112 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

PDF Fill & Sign — это удобное приложение для тех, кто работает с документами каждый день. Открываешь файл, быстро просматриваешь, заполняешь нужные поля и добавляешь электронную подпись за пару касаний. Всё — прямо с телефона, без компьютера, без лишней возни.


Интерфейс простой, всё работает быстро. Можно хранить подписи, копировать данные между формами и моментально отправлять готовый документ. Подходит для контрактов, форм, заявлений — всего, что требует точности и скорости. Работает офлайн, не требует регистрации. Идеально для тех, кто не хочет терять время на рутину.



Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать PDF Viewer: PDF Fill & Sign (Мод, Premium Unlocked) v1.3.2 MOD APK

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Скачать PDF Viewer: PDF Fill & Sign (Мод, Premium Unlocked) 112 Мб Ссылка 2 112 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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