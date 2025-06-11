PDF Viewer: PDF Fill & Sign (Мод, Premium Unlocked) 1.3.2
Подпиши, заполни и отправь PDF — прямо с телефона, без принтера и сканера
PDF Fill & Sign — это удобное приложение для тех, кто работает с документами каждый день. Открываешь файл, быстро просматриваешь, заполняешь нужные поля и добавляешь электронную подпись за пару касаний. Всё — прямо с телефона, без компьютера, без лишней возни.
Интерфейс простой, всё работает быстро. Можно хранить подписи, копировать данные между формами и моментально отправлять готовый документ. Подходит для контрактов, форм, заявлений — всего, что требует точности и скорости. Работает офлайн, не требует регистрации. Идеально для тех, кто не хочет терять время на рутину.
Премиум разблокирован
Скачать PDF Viewer: PDF Fill & Sign (Мод, Premium Unlocked) v1.3.2 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.