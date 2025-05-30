Описание

Cash Reader — это помощник для людей с нарушениями зрения, который за секунды распознаёт номинал банкноты через камеру телефона. Просто поднеси купюру — и приложение озвучит сумму или подаст сигнал вибрацией. Неважно, цела ли вся купюра — распознаётся даже часть банкноты. Работает офлайн, поддерживает более 100 валют, включая рубли, доллары, евро и многое другое.





Есть режимы для разного восприятия: вибрации для тактильной идентификации, крупный шрифт и контрастные цвета для слабовидящих. Поддерживается работа с экранными дикторами и настройка домашней валюты для автоматического пересчёта. Обновляется регулярно с учётом новых и выведенных из оборота купюр. Подходит для путешествий, учёбы, повседневных покупок — чтобы ты всегда знал, сколько у тебя в руках.