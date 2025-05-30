Cash Reader Определитель Купюр (Мод, Unlocked) 2.29.8
Узнавай номинал купюры за секунду — даже без интернета и зрения
Cash Reader — это помощник для людей с нарушениями зрения, который за секунды распознаёт номинал банкноты через камеру телефона. Просто поднеси купюру — и приложение озвучит сумму или подаст сигнал вибрацией. Неважно, цела ли вся купюра — распознаётся даже часть банкноты. Работает офлайн, поддерживает более 100 валют, включая рубли, доллары, евро и многое другое.
Есть режимы для разного восприятия: вибрации для тактильной идентификации, крупный шрифт и контрастные цвета для слабовидящих. Поддерживается работа с экранными дикторами и настройка домашней валюты для автоматического пересчёта. Обновляется регулярно с учётом новых и выведенных из оборота купюр. Подходит для путешествий, учёбы, повседневных покупок — чтобы ты всегда знал, сколько у тебя в руках.
Премиум разблокирован
Скачать Cash Reader Определитель Купюр (Мод, Unlocked) v2.29.8 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.