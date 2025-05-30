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Cash Reader Определитель Купюр (Мод, Unlocked)

Cash Reader Определитель Купюр (Мод, Unlocked) 2.29.8

Узнавай номинал купюры за секунду — даже без интернета и зрения
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Версия:
2.29.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Cash Reader s.r.o.
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 20:20
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 12 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Cash Reader — это помощник для людей с нарушениями зрения, который за секунды распознаёт номинал банкноты через камеру телефона. Просто поднеси купюру — и приложение озвучит сумму или подаст сигнал вибрацией. Неважно, цела ли вся купюра — распознаётся даже часть банкноты. Работает офлайн, поддерживает более 100 валют, включая рубли, доллары, евро и многое другое.


Есть режимы для разного восприятия: вибрации для тактильной идентификации, крупный шрифт и контрастные цвета для слабовидящих. Поддерживается работа с экранными дикторами и настройка домашней валюты для автоматического пересчёта. Обновляется регулярно с учётом новых и выведенных из оборота купюр. Подходит для путешествий, учёбы, повседневных покупок — чтобы ты всегда знал, сколько у тебя в руках.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Cash Reader Определитель Купюр (Мод, Unlocked) v2.29.8 MOD APK

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Скачать Cash Reader Определитель Купюр (Мод, Unlocked) 12 Мб Ссылка 2 12 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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