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Bluetooth Volume Manager (Мод, Unlocked)

Bluetooth Volume Manager (Мод, Unlocked) 2.58.2-rc0

Настройте индивидуальную громкость для каждого Bluetooth устройства на Android
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Версия:
2.58.2-rc0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
darken
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 20 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в удобство управления аудио настройками с Bluetooth Volume Manager – приложением, которое позволяет системе Android запоминать индивидуальные уровни громкости для различных Bluetooth-устройств. Независимо от того, используете ли вы наушники, колонки или автомобильную аудиосистему, приложение автоматически подбирает оптимальные настройки при подключении или отключении устройств, обеспечивая стабильное звучание без лишних корректировок.


Приложение реагирует на изменения в подключении Bluetooth, позволяя вам забыть о постоянном ручном регулировании громкости. Интуитивно понятный интерфейс и надежная работа делают Bluetooth Volume Manager незаменимым инструментом для тех, кто ценит комфорт и эффективность в управлении звуковыми настройками на Android.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Bluetooth Volume Manager (Мод, Unlocked) v2.58.2-rc0 MOD APK

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Скачать Bluetooth Volume Manager (Мод, Unlocked) 20 Мб Ссылка 2 20 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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