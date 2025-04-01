Bluetooth Volume Manager (Мод, Unlocked) 2.58.2-rc0
Настройте индивидуальную громкость для каждого Bluetooth устройства на Android
Погрузитесь в удобство управления аудио настройками с Bluetooth Volume Manager – приложением, которое позволяет системе Android запоминать индивидуальные уровни громкости для различных Bluetooth-устройств. Независимо от того, используете ли вы наушники, колонки или автомобильную аудиосистему, приложение автоматически подбирает оптимальные настройки при подключении или отключении устройств, обеспечивая стабильное звучание без лишних корректировок.
Приложение реагирует на изменения в подключении Bluetooth, позволяя вам забыть о постоянном ручном регулировании громкости. Интуитивно понятный интерфейс и надежная работа делают Bluetooth Volume Manager незаменимым инструментом для тех, кто ценит комфорт и эффективность в управлении звуковыми настройками на Android.
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