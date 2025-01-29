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Аниксарт — аниме в кармане (Мод, Без рекламы)

Аниксарт — аниме в кармане (Мод, Без рекламы) 8.2.1

Откройте захватывающий мир анимационных произведений и культурных открытий
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Версия:
8.2.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SwiftSoft Team
Категория:
Развлечения / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 10 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Anixart – это инновационное мобильное приложение для ценителей японской мультипликации, которое открывает доступ к богатейшей библиотеке анимационных произведений. С первых секунд работы приложения вы окунётесь в атмосферу творчества и разнообразия, где каждая картина рассказывает свою уникальную историю. Пользователи могут легко создавать списки просмотра, сохранять избранное и участвовать в живых обсуждениях, обмениваясь впечатлениями с другими любителями анимации.


Платформа продумана до мелочей, чтобы обеспечить максимально комфортное взаимодействие с контентом и позволить вам наслаждаться качественной визуальной эстетикой. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и обилию функций, японская мультипликация становится доступной как никогда ранее, даря возможность открыть для себя новые грани этого удивительного мира. Независимо от того, ищете ли вы вдохновения или хотите провести время с пользой, это приложение станет вашим незаменимым помощником в мире анимационных открытий.


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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Аниксарт — аниме в кармане (Мод, Без рекламы) v8.2.1 MOD APK

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Скачать Аниксарт — аниме в кармане (Мод, Без рекламы) 10 Мб Ссылка 2 10 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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