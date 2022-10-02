LED фонарик HD Pro Flashlight 2.10.22
Мощный и удобный инструмент освещения в вашем смартфоне
Версия:
2.10.22
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
smallte.ch
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:56
Возраст:
Требуется места:
≈ 12 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
48
Описание
LED фонарик HD Pro Flashlight – это простой, но надежный инструмент, который всегда под рукой. В отличие от множества других приложений-фонариков, он выделяется интуитивно понятным дизайном и мгновенной реакцией. Запустите приложение, нажмите одну кнопку – и встроенный фонарик вашего устройства зажжется моментально.
Дополнительно LED фонарик HD Pro Flashlight предлагает возможность использовать экран устройства как источник света, что делает его совместимым даже с гаджетами без встроенной вспышки. Незаменимый помощник в любых условиях, он сочетает удобство, универсальность и продуманность для максимального комфорта пользователей.
Информация о модах
Полная версия
Показать полностью
Скачать LED фонарик HD Pro Flashlight v2.10.22 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer