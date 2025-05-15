Описание

Photo Search - Lens for Finder делает процесс поиска изображений невероятно простым и быстрым. Это приложение идеально подходит как для личного, так и для делового использования. Просто загрузите фотографию из галереи или сделайте снимок с помощью камеры, и умный поиск изображений выполнит всю работу за вас. Никаких ключевых слов — технология распознавания изображений найдет подходящие изображения из Интернета всего за несколько секунд.





С помощью этого приложения вы сможете найти изображения в разных размерах, похожие изображения или фотографии с схожими цветовыми палитрами. Photo Search подходит для поиска референсов, материалов для творчества или анализа визуальных данных. Удобный интерфейс и интеллектуальный алгоритм делают его незаменимым инструментом для любого пользователя. Попробуйте сейчас и оцените всю мощь технологии визуального поиска!