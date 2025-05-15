Photo Search - Lens for finder (Мод, Unlocked) 2.1.37
Умный поиск изображений: находите нужное мгновенно
Photo Search - Lens for Finder делает процесс поиска изображений невероятно простым и быстрым. Это приложение идеально подходит как для личного, так и для делового использования. Просто загрузите фотографию из галереи или сделайте снимок с помощью камеры, и умный поиск изображений выполнит всю работу за вас. Никаких ключевых слов — технология распознавания изображений найдет подходящие изображения из Интернета всего за несколько секунд.
С помощью этого приложения вы сможете найти изображения в разных размерах, похожие изображения или фотографии с схожими цветовыми палитрами. Photo Search подходит для поиска референсов, материалов для творчества или анализа визуальных данных. Удобный интерфейс и интеллектуальный алгоритм делают его незаменимым инструментом для любого пользователя. Попробуйте сейчас и оцените всю мощь технологии визуального поиска!
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.