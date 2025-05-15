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Photo Search - Lens for finder (Мод, Unlocked)

Photo Search - Lens for finder (Мод, Unlocked) 2.1.37

Умный поиск изображений: находите нужное мгновенно
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Версия:
2.1.37
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
BigQ Apps
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 16:41
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 16 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
36
Скриншоты
Описание

Photo Search - Lens for Finder делает процесс поиска изображений невероятно простым и быстрым. Это приложение идеально подходит как для личного, так и для делового использования. Просто загрузите фотографию из галереи или сделайте снимок с помощью камеры, и умный поиск изображений выполнит всю работу за вас. Никаких ключевых слов — технология распознавания изображений найдет подходящие изображения из Интернета всего за несколько секунд.


С помощью этого приложения вы сможете найти изображения в разных размерах, похожие изображения или фотографии с схожими цветовыми палитрами. Photo Search подходит для поиска референсов, материалов для творчества или анализа визуальных данных. Удобный интерфейс и интеллектуальный алгоритм делают его незаменимым инструментом для любого пользователя. Попробуйте сейчас и оцените всю мощь технологии визуального поиска!


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Photo Search - Lens for finder (Мод, Unlocked) v2.1.37 MOD APK

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Скачать Photo Search - Lens for finder (Мод, Unlocked) 16 Мб Ссылка 2 16 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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