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SAI (Split APKs Installer)

SAI (Split APKs Installer) 4.5

10
4
Скачать (4 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
polychromaticfox
Версия:
4.5
Категория:
Программы / Системные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 4 Мб
id приложения:
com.aefyr.sai
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
10
Комментарии:
0
Просмотров:
21 947

SAI (Split APKs Installer) - Простая программа, предназначена для установки одного приложения в APK формате из нескольких файлов. Кроме того оно может устанавливать приложения используя стандартные настройки Андроид, с помощью root-доступа, а также с помощью Shizuku. Некоторые прошивки смартфонов могут не поддерживать SAI, это нельзя исправить со стороны приложения.


Скриншоты

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4 Мб
Ссылка 2
4 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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