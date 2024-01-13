SAI (Split APKs Installer) - Простая программа, предназначена для установки одного приложения в APK формате из нескольких файлов. Кроме того оно может устанавливать приложения используя стандартные настройки Андроид, с помощью root-доступа, а также с помощью Shizuku. Некоторые прошивки смартфонов могут не поддерживать SAI, это нельзя исправить со стороны приложения.