SAI (Split APKs Installer) 4.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
polychromaticfox
Версия:
4.5
Обновлено:
Вчера, 23:58
Возраст:
Требуется места:
≈ 4 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
10
Комментарии:
0
Просмотров:
21 947
SAI (Split APKs Installer) - Простая программа, предназначена для установки одного приложения в APK формате из нескольких файлов. Кроме того оно может устанавливать приложения используя стандартные настройки Андроид, с помощью root-доступа, а также с помощью Shizuku. Некоторые прошивки смартфонов могут не поддерживать SAI, это нельзя исправить со стороны приложения.
Информация о модах
Скачать SAI (Split APKs Installer) 4.5 взлом
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство