SHAREit - Поделиться Файлами (Мод, Без рекламы) 6.51.78_UD
SHAREit - это популярное приложение для обмена файлами, разработанное компанией Lenovo. Оно предлагает простой и удобный способ перемещать данные между различными устройствами. SHAREit стало известным благодаря своей высокой скорости передачи файлов, надежности и широкой совместимости с разными платформами.
Одной из ключевых особенностей приложения является его простота использования. Пользователи могут легко установить приложение на свои устройства и начать передавать файлы без необходимости подключения к интернету или использования кабелей. Вместо этого, оно использует технологию Wi-Fi Direct для установления прямого соединения между устройствами, что позволяет достичь высокой скорости передачи данных. SHAREit поддерживает широкий спектр файлов, включая фотографии, видео, музыку, документы и многое другое. Пользователи могут отправлять и принимать файлы любого размера, что делает приложение удобным для обмена как небольшими фотографиями, так и большими видеофайлами.
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Скачать SHAREit - Поделиться Файлами (Мод, Без рекламы) v6.51.78_UD MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.