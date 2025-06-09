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SHAREit - Поделиться Файлами (Мод, Без рекламы) 6.51.78_UD

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Версия:
6.51.78_UD
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
SHAREit Technologies Co.Ltd
Категория:
Системные / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 18:20
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 35 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 950
Скриншоты
Описание

SHAREit - это популярное приложение для обмена файлами, разработанное компанией Lenovo. Оно предлагает простой и удобный способ перемещать данные между различными устройствами. SHAREit стало известным благодаря своей высокой скорости передачи файлов, надежности и широкой совместимости с разными платформами.


Одной из ключевых особенностей приложения является его простота использования. Пользователи могут легко установить приложение на свои устройства и начать передавать файлы без необходимости подключения к интернету или использования кабелей. Вместо этого, оно использует технологию Wi-Fi Direct для установления прямого соединения между устройствами, что позволяет достичь высокой скорости передачи данных. SHAREit поддерживает широкий спектр файлов, включая фотографии, видео, музыку, документы и многое другое. Пользователи могут отправлять и принимать файлы любого размера, что делает приложение удобным для обмена как небольшими фотографиями, так и большими видеофайлами.


Информация о модах
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 Теги темы: Без рекламы

Скачать SHAREit - Поделиться Файлами (Мод, Без рекламы) v6.51.78_UD MOD APK

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Скачать SHAREit - Поделиться Файлами (Мод, Без рекламы) 35 Мб Ссылка 2 35 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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