CCleaner - Оптимизируйте и очищайте своё Андроид устройство, безопасно удаляйте не нужные или вредоносные файлы, ускоряй работу смартфона. Очищай кэш приложений для освобождения памяти телефона, кроме этого удаляй всё из папок загрузок, истории браузеров, буфер обмена и многое другое. Проверяйте свои приложение на потребление трафика, выясняйте куда утекает интернет-трафик. Включай энергосберегающий режим и продли жизнь своему смартфону! Останавливайте работу приложений в фоновом режиме, тем самым снижайте нагрузку и расход памяти + энергии.
● Автономный APK
● Пакет Android App Bundle переупакован (Split APKs Packer v2.6):
• Языки: Multi
• Архитектура ЦП: arm64_v8a, armeabi_v7a
• DPI: hdpi, tvdpi, xhdpi, xxhdpi, xxxhdpi.
● Функции Pro разблокированы
● Нет рекламы
● Аналитика удалена
● Отладка / журнал отключен
● Запрещенная страна отсутствует
● Выпуск от Kirlif '
Скачать CCleaner - Очистка мусора (Мод, Unlocked) v25.02.0 MOD APK
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer