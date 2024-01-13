android-1.ru / Программы / Системные / CCleaner - Очистка мусора (Мод, Unlocked)
CCleaner - Очистка мусора (Мод, Unlocked)

CCleaner - Очистка мусора (Мод, Unlocked) 25.02.0

15
8
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
25.02.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Piriform
Категория:
Системные / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 47 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15 289
Скриншоты
Описание

CCleaner - Оптимизируйте и очищайте своё Андроид устройство, безопасно удаляйте не нужные или вредоносные файлы, ускоряй работу смартфона. Очищай кэш приложений для освобождения памяти телефона, кроме этого удаляй всё из папок загрузок, истории браузеров, буфер обмена и многое другое. Проверяйте свои приложение на потребление трафика, выясняйте куда утекает интернет-трафик. Включай энергосберегающий режим и продли жизнь своему смартфону! Останавливайте работу приложений в фоновом режиме, тем самым снижайте нагрузку и расход памяти + энергии.


Информация о модах

● Автономный APK

● Пакет Android App Bundle переупакован (Split APKs Packer v2.6):

• Языки: Multi

• Архитектура ЦП: arm64_v8a, armeabi_v7a

• DPI: hdpi, tvdpi, xhdpi, xxhdpi, xxxhdpi.

● Функции Pro разблокированы

● Нет рекламы

● Аналитика удалена

● Отладка / журнал отключен

● Запрещенная страна отсутствует

● Выпуск от Kirlif '

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать CCleaner - Очистка мусора (Мод, Unlocked) v25.02.0 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать CCleaner - Очистка мусора (Мод, Unlocked) 47 Мб Ссылка 2 47 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
All-In-One Toolbox: очистить Андроид от мусора
All-In-One Toolbox: очистить Андроид от мусора
Version: v8.3.0
SHAREit - Поделиться Файлами (Мод, Без рекламы)
SHAREit - Поделиться Файлами (Мод, Без рекламы)
Version: 6.51.18_OP
Smarter Bookmarks (Мод, Pro Unlocked)
Smarter Bookmarks (Мод, Pro Unlocked)
Version: 1.1.0
Oxygen Updater (Мод, Без рекламы)
Oxygen Updater (Мод, Без рекламы)
Version: 6.5.1
LED фонарик HD Pro Flashlight
LED фонарик HD Pro Flashlight
Version: 2.10.20
Калькулятор Плюс
Калькулятор Плюс
Version: 7.3.3
умная передача данных (Мод, Premium Unlocked)
умная передача данных (Мод, Premium Unlocked)
Version: 4.5
Photo Search - Lens for finder (Мод, Unlocked)
Photo Search - Lens for finder (Мод, Unlocked)
Version: 2.1.37

Отзывы о CCleaner - Очистка мусора (Мод, Unlocked)


Комментарии (7)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Lensifal
Lensifal Администраторы 14 февраля 2024 19:13
Гость Александр, увы(((
0
Ответить
Гость Александр
Гость Александр 14 февраля 2024 17:12
Его заблокировали на территории России, версия для ПК тоже не работает и на Android!!! Пишет что не поддерживается в вашем месте положения!!!
+1
Ответить
Captain Jack
Captain Jack 9 декабря 2023 09:09
Прога скачивается,но не открывается,пробовал на 2х тел:Honor 7A 8.1.0 и ZTE 5A blade,исправьте!
0
Ответить
Гость Иван
Гость Иван 20 ноября 2023 22:49
CCleaner v23.23.0 не работает.
0
Ответить
Гость Иван
Гость Иван 3 ноября 2023 21:07
Версия 23.22.0 снова не рабочая. Пришлось прошлую ставить.
0
Ответить
Иван Иванов
Иван Иванов 25 октября 2023 23:16
Вот теперь нормально работает. Спасибо.
+1
Ответить
Гость Иван
Гость Иван 21 октября 2023 01:16
Не работает. Android 13.
+1
Ответить