Описание

CCleaner - Оптимизируйте и очищайте своё Андроид устройство, безопасно удаляйте не нужные или вредоносные файлы, ускоряй работу смартфона. Очищай кэш приложений для освобождения памяти телефона, кроме этого удаляй всё из папок загрузок, истории браузеров, буфер обмена и многое другое. Проверяйте свои приложение на потребление трафика, выясняйте куда утекает интернет-трафик. Включай энергосберегающий режим и продли жизнь своему смартфону! Останавливайте работу приложений в фоновом режиме, тем самым снижайте нагрузку и расход памяти + энергии.