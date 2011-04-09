Описание

File Manager - Бесплатный и быстрый файловый менеджер для Android, легко управляйте любыми папками на вашем устройстве, подключайтесь к облачным сервиса для хранения данных, таким как: Dropbox и Google Drive. Управляйте локальным и облачным хранилищем из одного приложения. Копируйте, удаляйте, перемещайте, редактируйте любые папки и файлы.





Открывайте с помощью файлового менеджера Zip и Apk файлы, управляйте вашими изображениями, перемещайте и находите аудио + видео материалы. Управляйте новыми файлами установленными или скаченными на ваше устройство.