Версия:
3.5.6
Требования:
Android 4.0.3 и выше
Разработчик:
Flashlight + Clock
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:10
Возраст:
Требуется места:
≈ 13 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12 065
Описание
File Manager - Бесплатный и быстрый файловый менеджер для Android, легко управляйте любыми папками на вашем устройстве, подключайтесь к облачным сервиса для хранения данных, таким как: Dropbox и Google Drive. Управляйте локальным и облачным хранилищем из одного приложения. Копируйте, удаляйте, перемещайте, редактируйте любые папки и файлы.
Открывайте с помощью файлового менеджера Zip и Apk файлы, управляйте вашими изображениями, перемещайте и находите аудио + видео материалы. Управляйте новыми файлами установленными или скаченными на ваше устройство.
Информация о модах
Премиум разблокирован
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