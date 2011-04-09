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File Manager (Мод, Premium Unlocked)

File Manager (Мод, Premium Unlocked) 3.5.6

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Версия:
3.5.6
Требования:
Android 4.0.3 и выше
Разработчик:
Flashlight + Clock
Категория:
Системные / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 13 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12 065
Скриншоты
Описание

File Manager - Бесплатный и быстрый файловый менеджер для Android, легко управляйте любыми папками на вашем устройстве, подключайтесь к облачным сервиса для хранения данных, таким как: Dropbox и Google Drive. Управляйте локальным и облачным хранилищем из одного приложения. Копируйте, удаляйте, перемещайте, редактируйте любые папки и файлы.


Открывайте с помощью файлового менеджера Zip и Apk файлы, управляйте вашими изображениями, перемещайте и находите аудио + видео материалы. Управляйте новыми файлами установленными или скаченными на ваше устройство.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать File Manager (Мод, Premium Unlocked) v3.5.6 MOD APK

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Скачать File Manager (Мод, Premium Unlocked) 13 Мб Ссылка 2 13 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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