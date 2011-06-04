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Adguard Premium (Бесплатно - Premium)

Adguard Premium (Бесплатно - Premium) 4.6.11

7
7
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Версия:
4.6.11
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ADGUARD SOFTWARE LIMITED
Категория:
Интернет / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 15 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 052

AdGuard Content Blocker - это приложение, которое помогает пользователям блокировать рекламу и нежелательный контент на веб-сайтах, что делает их онлайн-пребывание более приятным и без раздражения от рекламы. Вот некоторые из его ключевых особенностей:

 AdGuard Content Blocker блокирует рекламные баннеры, всплывающие окна, видеоролики и другие формы рекламы на веб-сайтах. Это помогает улучшить загрузку страниц и снижает потребление интернет-трафика. Приложение также обеспечивает защиту от вредоносных веб-сайтов и онлайн-угроз, предотвращая доступ к вредоносным скриптам и сайтам.


AdGuard Content Blocker помогает защитить вашу конфиденциальность, предотвращая отслеживание вашей активности на веб-сайтах с помощью скриптов и сторонних файлов cookie. Приложение легко устанавливается и настраивается на вашем устройстве, и вам не нужно быть экспертом в технических вопросах, чтобы им пользоваться.AdGuard Content Blocker помогает создать личное пространство в интернете, свободное от раздражающей рекламы и угроз безопасности. Оно предлагает быстрый и эффективный способ сделать ваше онлайн-пребывание более комфортным и безопасным.




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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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