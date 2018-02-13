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µTorrent® - торрент-загрузчик (Мод, Premium Unlocked)

µTorrent® - торрент-загрузчик (Мод, Premium Unlocked) 8.2.26

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Версия:
8.2.26
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
BitTorrent, Inc.
Категория:
Программы / Интернет
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 35 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 792
Скриншоты
Описание

µTorrent - одно из самых популярных в мире приложений, которое помогает на высокой скорости загружать файлы больших размеров используя специальные технологии. Не важно, закачиваете вы музыку, фильмы или игры, с использованием этого приложения ваша жизнь станет намного проще.


Если рассказывать подробнее об этой программе, то она сможет помочь людям обмениваться файлами между узлами "P2P". Именно эта технология разделения файлов на несколько частей, позволяет вам скачивать практически любые материалы с использованием торрент-клиента. 



Информация о модах
  • Полная платная версия приложения с отключенной проверкой лицензии.
  • Премиум функции разблокированы
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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать µTorrent® - торрент-загрузчик (Мод, Premium Unlocked) v8.2.26 MOD APK

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Pro 35 Мб Pro (Ссылка 2) 35 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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