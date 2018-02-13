Описание

µTorrent - одно из самых популярных в мире приложений, которое помогает на высокой скорости загружать файлы больших размеров используя специальные технологии. Не важно, закачиваете вы музыку, фильмы или игры, с использованием этого приложения ваша жизнь станет намного проще.





Если рассказывать подробнее об этой программе, то она сможет помочь людям обмениваться файлами между узлами "P2P". Именно эта технология разделения файлов на несколько частей, позволяет вам скачивать практически любые материалы с использованием торрент-клиента.



