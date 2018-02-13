Версия:
8.2.26
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
BitTorrent, Inc.
Обновлено:
Сегодня, 18:23
Возраст:
Требуется места:
≈ 35 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 792
Описание
µTorrent - одно из самых популярных в мире приложений, которое помогает на высокой скорости загружать файлы больших размеров используя специальные технологии. Не важно, закачиваете вы музыку, фильмы или игры, с использованием этого приложения ваша жизнь станет намного проще.
Если рассказывать подробнее об этой программе, то она сможет помочь людям обмениваться файлами между узлами "P2P". Именно эта технология разделения файлов на несколько частей, позволяет вам скачивать практически любые материалы с использованием торрент-клиента.
Информация о модах
- Полная платная версия приложения с отключенной проверкой лицензии.
- Премиум функции разблокированы
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Скачать µTorrent® - торрент-загрузчик (Мод, Premium Unlocked) v8.2.26 MOD APK
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