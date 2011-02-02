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FairEmail, privacy aware email (Мод, Pro Unlocked)

FairEmail, privacy aware email (Мод, Pro Unlocked) 1.2247

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Версия:
1.2247
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Marcel Bokhorst, FairCode BV
Категория:
Интернет / Социальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 20 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
881
Скриншоты
Описание

FairEmail - это мощное приложение для управления почтовым ящиком, которое предоставляет множество полезных функций для эффективной работы с электронной почтой. Вот некоторые ключевые особенности и преимущества этого приложения: позволяет интегрировать несколько почтовых служб, таких как Yahoo, Gmail и Outlook, в одном приложении. Это упрощает управление несколькими почтовыми аккаунтами одновременно. Приложение предоставляет инструменты для организации и автоматической классификации электронных писем. Это помогает вам быстро находить нужные сообщения и эффективно управлять рабочей нагрузкой.


FairEmail обеспечивает защиту вашей конфиденциальности и безопасности, обеспечивая надежную передачу и хранение электронных сообщений. Это важно для защиты ваших личных данных. Приложение предлагает оповещения о новых электронных письмах, чтобы вы всегда были в курсе важных сообщений. Оно также обеспечивает синхронизацию вашей почты, чтобы вы могли получать доступ к вашим сообщениям с разных устройств. 


Информация о модах

PRO функции открыты

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать FairEmail, privacy aware email (Мод, Pro Unlocked) 20 Мб Ссылка 2 20 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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