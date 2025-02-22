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The New York Times (Мод, Premium Unlocked)

The New York Times (Мод, Premium Unlocked) 11.14.0

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Версия:
11.14.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
The New York Times Company
Категория:
Программы / Социальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 31 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
722
Скриншоты
Описание

Узнайте о горячих событиях, происходящих каждый день по всему миру, с The New York Times. Пользователи могут пить чай и получать доступ к приложению, чтобы читать горячие события, чтобы расслабиться в свободное время. Обновляйте новости каждый день, чтобы улучшить свое понимание всего, что вас окружает. Откройте для себя истории многих известных личностей по всему миру, прочитайте хорошие новости для общественной жизни, семьи и друзей.


Это приложение предоставляет пользователям доступ к статьям более 1700 различных журналистов из более чем 160 стран мира. Особенность, которую приносит приложение, заключается в том, что вся информация в приложении была полностью подвергнута цензуре и точна; пользователи могут быть уверены, что читают, не опасаясь доступа к злонамеренным и ложным новостям.


Благодаря утилитам, которые предлагает приложение, пользователи могут свободно находить новости наиболее полезным способом. Сотни, тысячи важной информации будут обновляться каждый день. Возможные новости об эпидемии, теракте, продолжающемся арт-событии или любые другие новости будут доступны в полном объеме в The New York Times. Кроме того, в приложении есть множество различных категорий, из которых пользователи могут свободно выбирать.


Информация о модах

Премиум открыт

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 Теги темы: Премиум, Unlocked приложения

Скачать The New York Times (Мод, Premium Unlocked) v11.14.0 MOD APK

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Скачать The New York Times (Мод, Premium Unlocked) 31 МБ Ссылка 2 31 МБ

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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