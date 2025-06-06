Temp Mail - Временная почта (Мод, Premium Unlocked) 4.00
Получай временную почту за секунду и забудь о спаме и лишней регистрации
Temp Mail — это приложение для тех, кто не хочет каждый раз заводить «настоящий» ящик ради одной регистрации. Нужно создать новый игровой аккаунт? Зарегистрироваться на сайте, которому не доверяешь? Получить код, не засветив свой личный адрес? Здесь ты получаешь одноразовую почту мгновенно — без ввода данных, логинов и паролей. Просто открыл, скопировал — и вперёд.
Письма приходят прямо в приложение, всё работает быстро и без лишнего. Можно генерировать сколько угодно адресов, не переживая за чистоту основного ящика. Когда срок жизни заканчивается — адрес просто исчезает. Удобно, безопасно и идеально подходит геймерам, тестерам, да и просто тем, кто не хочет оставлять след. Работает офлайн, не требует привязки — и экономит кучу времени.
Премиум разблокирован
Скачать Temp Mail - Временная почта (Мод, Premium Unlocked) v4.00 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.