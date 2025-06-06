Описание

Temp Mail — это приложение для тех, кто не хочет каждый раз заводить «настоящий» ящик ради одной регистрации. Нужно создать новый игровой аккаунт? Зарегистрироваться на сайте, которому не доверяешь? Получить код, не засветив свой личный адрес? Здесь ты получаешь одноразовую почту мгновенно — без ввода данных, логинов и паролей. Просто открыл, скопировал — и вперёд.





Письма приходят прямо в приложение, всё работает быстро и без лишнего. Можно генерировать сколько угодно адресов, не переживая за чистоту основного ящика. Когда срок жизни заканчивается — адрес просто исчезает. Удобно, безопасно и идеально подходит геймерам, тестерам, да и просто тем, кто не хочет оставлять след. Работает офлайн, не требует привязки — и экономит кучу времени.