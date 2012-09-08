Описание

Откройте для себя удобство и профессионализм с приложением True Phone Dialer & Contacts, которое делает каждый звонок максимально комфортным. Это приложение позволяет редактировать информацию о контактах и добавлять изображения, чтобы вы могли мгновенно идентифицировать важные вызовы от начальников, клиентов и близких людей.





Каждая деталь, от четкого отображения контактных данных до удобного поиска телефонных номеров, которых давно не звонили, создана для того, чтобы не упустить ни одного важного звонка. Благодаря интеллектуальному поиску на основе пар чисел, приложение быстро находит нужные контакты, обеспечивая вам максимальное удобство и эффективность при работе с телефоном.