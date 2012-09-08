Life: Personal Diary, Journal (Мод, Premium Unlocked) 20.1.4
Храните свои мысли и мечты в безопасности с Life: Personal Diary, Journal
Версия:
20.1.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
TarrySoft
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 17:04
Возраст:
Требуется места:
≈ 17 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание
Откройте для себя уникальное приложение для личного дневника, которое позволяет записывать ежедневные события, делиться историями, фотографиями и мечтами прямо со своего мобильного устройства. Life: Personal Diary, Journal предлагает удобный способ фиксировать важные моменты дня, позволяя вам создавать насыщенные и эмоциональные записи.
Особое внимание уделено безопасности: все введенные данные защищены надежным замком, что гарантирует отсутствие несанкционированного доступа и полную конфиденциальность вашего контента. Наслаждайтесь свободой самовыражения и управляйте своими дневниками с уверенностью, что каждая страница хранится в безопасности.
Информация о модах
Премиум разблокирован
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