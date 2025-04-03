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iMe AI Мессенджер для Telegram (Мод, Premium Unlocked)

iMe AI Мессенджер для Telegram 11.9.0

Unlocked
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Версия:
11.9.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
iMe Lab
Категория:
Программы / Социальные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 161 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
980
Скриншоты
Описание

iMe AI Мессенджер для Telegram — это многофункциональный бесплатный мессенджер на русском языке, который объединяет привычное удобство общения в Telegram с возможностями криптокошелька и продвинутыми инструментами для голосового и видео чата. Приложение также включает уникальные функции, такие как анонимный чат и чат-боты, что делает его незаменимым помощником в повседневной жизни. 


Автоматическая сортировка переписок упрощает распределение сообщений по категориям, а дополнительные настройки папок делают использование Telegram еще удобнее. Создавайте и группируйте топики для бесед по категориям. Гибкий формат папок Telegram без ограничений. Многофункциональная панель аватаров недавно посещенных чатов, которая позволяет быстро возвращаться к вашим сообщениям в Telegram, обеспечивая удобный и быстрый доступ. iMe Мессенджер сочетает в себе все привычные функции Telegram с расширенными возможностями, делая общение еще более комфортным и безопасным.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать iMe AI Мессенджер для Telegram (Мод, Premium Unlocked) 161 Мб Ссылка 2 161 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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