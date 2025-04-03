Описание

iMe AI Мессенджер для Telegram — это многофункциональный бесплатный мессенджер на русском языке, который объединяет привычное удобство общения в Telegram с возможностями криптокошелька и продвинутыми инструментами для голосового и видео чата. Приложение также включает уникальные функции, такие как анонимный чат и чат-боты, что делает его незаменимым помощником в повседневной жизни.





Автоматическая сортировка переписок упрощает распределение сообщений по категориям, а дополнительные настройки папок делают использование Telegram еще удобнее. Создавайте и группируйте топики для бесед по категориям. Гибкий формат папок Telegram без ограничений. Многофункциональная панель аватаров недавно посещенных чатов, которая позволяет быстро возвращаться к вашим сообщениям в Telegram, обеспечивая удобный и быстрый доступ. iMe Мессенджер сочетает в себе все привычные функции Telegram с расширенными возможностями, делая общение еще более комфортным и безопасным.