Описание

Приложение Daily Telegraph предоставляет пользователям доступ к самым актуальным новостям и важным историям, подготовленным отмеченными наградами журналистами из Австралии и со всего мира.





Подписчики могут настроить свои новостные ленты в соответствии с интересами, получать персонализированные уведомления о важных событиях и пользоваться функцией доступа к полной электронной версии ежедневной газеты. Даже если вы не являетесь подписчиком, приложение предлагает вам возможность наслаждаться избранными статьями бесплатно. С его помощью вы всегда будете в курсе последних новостей и событий, где бы вы ни находились.