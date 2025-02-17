Версия:
9.7.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
NDM
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 18:53
Возраст:
Требуется места:
≈ 43 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
75
Описание
Приложение Daily Telegraph предоставляет пользователям доступ к самым актуальным новостям и важным историям, подготовленным отмеченными наградами журналистами из Австралии и со всего мира.
Подписчики могут настроить свои новостные ленты в соответствии с интересами, получать персонализированные уведомления о важных событиях и пользоваться функцией доступа к полной электронной версии ежедневной газеты. Даже если вы не являетесь подписчиком, приложение предлагает вам возможность наслаждаться избранными статьями бесплатно. С его помощью вы всегда будете в курсе последних новостей и событий, где бы вы ни находились.
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