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The Daily Telegraph (Мод, Premium Unlock)

The Daily Telegraph (Мод, Premium Unlock) 9.7.6

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Версия:
9.7.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
NDM
Категория:
Программы / Социальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 43 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
75
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Описание

Приложение Daily Telegraph предоставляет пользователям доступ к самым актуальным новостям и важным историям, подготовленным отмеченными наградами журналистами из Австралии и со всего мира. 


Подписчики могут настроить свои новостные ленты в соответствии с интересами, получать персонализированные уведомления о важных событиях и пользоваться функцией доступа к полной электронной версии ежедневной газеты. Даже если вы не являетесь подписчиком, приложение предлагает вам возможность наслаждаться избранными статьями бесплатно. С его помощью вы всегда будете в курсе последних новостей и событий, где бы вы ни находились.


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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать The Daily Telegraph (Мод, Premium Unlock) 43 Мб Ссылка 2 43 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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