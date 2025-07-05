Canary Mail (Мод, Premium Unlocked) v3.38
Пиши меньше, успевай больше с умным почтовым помощником в кармане всегда
Canary Mail — это почтовый клиент нового поколения, который превращает рутину проверки ящика в короткий, чёткий ритуал. Каждые пять минут ты открываешь приложение, видишь только важные письма, отвечаешь парой свайпов, архивируешь шум и возвращаешься к делам. В пути, в офисе или ночью на диване интерфейс остаётся лёгким: быстрые фильтры ловят спам раньше, чем он попадёт на глаза, а компактная лента разговоров показывает контекст без лишних экранов.
Ключ к скорости — AI-помощник, который сортирует входящие по темам и срочности, подсказывает быстрые ответы и предлагает напоминание, если собеседник молчит. Он учится на твоём стиле: чем больше писем ты закрываешь, тем точнее прогноз приоритетов и чище инбокс. Вместе с шифрованием, офлайн-режимом и мгновенным поиском вложений клиент работает как личный секретарь — предупреждает о дедлайне, групповым касанием прикрепляет файлы из облака и экономит минуты, превращая их в часы свободы.
Премиум разблокирован
Скачать Canary Mail (Мод, Premium Unlocked) v3.38 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.