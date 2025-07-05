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Canary Mail (Мод, Premium Unlocked)

Canary Mail (Мод, Premium Unlocked) v3.38

Пиши меньше, успевай больше с умным почтовым помощником в кармане всегда

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Версия:
3.38
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Canary Mail
Категория:
Программы / Социальные
Обновлено:
Сегодня, 16:08
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 104 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Canary Mail — это почтовый клиент нового поколения, который превращает рутину проверки ящика в короткий, чёткий ритуал. Каждые пять минут ты открываешь приложение, видишь только важные письма, отвечаешь парой свайпов, архивируешь шум и возвращаешься к делам. В пути, в офисе или ночью на диване интерфейс остаётся лёгким: быстрые фильтры ловят спам раньше, чем он попадёт на глаза, а компактная лента разговоров показывает контекст без лишних экранов.


Ключ к скорости — AI-помощник, который сортирует входящие по темам и срочности, подсказывает быстрые ответы и предлагает напоминание, если собеседник молчит. Он учится на твоём стиле: чем больше писем ты закрываешь, тем точнее прогноз приоритетов и чище инбокс. Вместе с шифрованием, офлайн-режимом и мгновенным поиском вложений клиент работает как личный секретарь — предупреждает о дедлайне, групповым касанием прикрепляет файлы из облака и экономит минуты, превращая их в часы свободы.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Canary Mail (Мод, Premium Unlocked) 104 Мб Ссылка 2 104 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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