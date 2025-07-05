Описание

Canary Mail — это почтовый клиент нового поколения, который превращает рутину проверки ящика в короткий, чёткий ритуал. Каждые пять минут ты открываешь приложение, видишь только важные письма, отвечаешь парой свайпов, архивируешь шум и возвращаешься к делам. В пути, в офисе или ночью на диване интерфейс остаётся лёгким: быстрые фильтры ловят спам раньше, чем он попадёт на глаза, а компактная лента разговоров показывает контекст без лишних экранов.





Ключ к скорости — AI-помощник, который сортирует входящие по темам и срочности, подсказывает быстрые ответы и предлагает напоминание, если собеседник молчит. Он учится на твоём стиле: чем больше писем ты закрываешь, тем точнее прогноз приоритетов и чище инбокс. Вместе с шифрованием, офлайн-режимом и мгновенным поиском вложений клиент работает как личный секретарь — предупреждает о дедлайне, групповым касанием прикрепляет файлы из облака и экономит минуты, превращая их в часы свободы.