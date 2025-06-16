Автодозвон (Мод, Unlocked) 6.50
Бери линию первым: авто повторный набор без лишних касаний и задержек
Автодозвон — карманный дозвонщик для мобильных звонков любого калибра: обрываешься на занятый номер, жмёшь «Старт», телефон сам пытается прорваться каждые 10 секунд и останавливается лишь когда слышит гудок ответа. Ты выбираешь SIM, счётчик попыток растёт, а экран мигает зелёным, когда линия свободна. В паузах приложение экономит заряд и даёт переключиться на другую задачу, пока оно стучит в линию вместо тебя. Впиши важный контакт и почувствуй, как ожидание сходит на нет.
Две SIM-карты, гибкое расписание дозвона и до 60 повторов делают программу полезной для сервисов, горячих линий и любых занятых номеров. Укажи дни недели, часы и интервал от 5 до 300 секунд — звонки пойдут сами. SIP, IP или городской номер работают одинаково, журнал хранит попытки, уведомление вспыхнет при успехе. Нет рекламы, вес меньше 5 МБ, регистрация не нужна: ставь, планируй и пропускай гудки навсегда.
Премиум разблокирован
Скачать Автодозвон (Мод, Unlocked) v6.50 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.