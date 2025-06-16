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Автодозвон (Мод, Unlocked)

Автодозвон (Мод, Unlocked) 6.50

Бери линию первым: авто повторный набор без лишних касаний и задержек
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Версия:
6.50
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
lithiumS
Категория:
Программы / Социальные
Обновлено:
Сегодня, 00:48
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 36 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Автодозвон — карманный дозвонщик для мобильных звонков любого калибра: обрываешься на занятый номер, жмёшь «Старт», телефон сам пытается прорваться каждые 10 секунд и останавливается лишь когда слышит гудок ответа. Ты выбираешь SIM, счётчик попыток растёт, а экран мигает зелёным, когда линия свободна. В паузах приложение экономит заряд и даёт переключиться на другую задачу, пока оно стучит в линию вместо тебя. Впиши важный контакт и почувствуй, как ожидание сходит на нет.


Две SIM-карты, гибкое расписание дозвона и до 60 повторов делают программу полезной для сервисов, горячих линий и любых занятых номеров. Укажи дни недели, часы и интервал от 5 до 300 секунд — звонки пойдут сами. SIP, IP или городской номер работают одинаково, журнал хранит попытки, уведомление вспыхнет при успехе. Нет рекламы, вес меньше 5 МБ, регистрация не нужна: ставь, планируй и пропускай гудки навсегда.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Автодозвон (Мод, Unlocked) v6.50 MOD APK

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Скачать Автодозвон (Мод, Unlocked) 36 Мб Ссылка 2 36 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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