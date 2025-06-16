Описание

Автодозвон — карманный дозвонщик для мобильных звонков любого калибра: обрываешься на занятый номер, жмёшь «Старт», телефон сам пытается прорваться каждые 10 секунд и останавливается лишь когда слышит гудок ответа. Ты выбираешь SIM, счётчик попыток растёт, а экран мигает зелёным, когда линия свободна. В паузах приложение экономит заряд и даёт переключиться на другую задачу, пока оно стучит в линию вместо тебя. Впиши важный контакт и почувствуй, как ожидание сходит на нет.





Две SIM-карты, гибкое расписание дозвона и до 60 повторов делают программу полезной для сервисов, горячих линий и любых занятых номеров. Укажи дни недели, часы и интервал от 5 до 300 секунд — звонки пойдут сами. SIP, IP или городской номер работают одинаково, журнал хранит попытки, уведомление вспыхнет при успехе. Нет рекламы, вес меньше 5 МБ, регистрация не нужна: ставь, планируй и пропускай гудки навсегда.