Instant Mail - disposable mail 7.0.4
Ваша личная почта — в безопасности, всё остальное сюда
Instant Mail — это удобное приложение для создания одноразовых электронных адресов, которые работают мгновенно. Никакой регистрации, никаких сложностей — просто запускаешь, получаешь временный адрес и принимаешь письма, включая вложения и фото, прямо в приложении.
Зачем светить свой настоящий e-mail на подозрительных сайтах, если можно использовать анонимный и временный? Instant Mail идеально подходит для регистрации на форумах, получения подтверждений или скачивания контента, не засоряя личный ящик спамом, рекламой или фишингом.
Простой в использовании и полностью бесплатный, сервис даёт тебе тот же комфорт, что и привычная "10-минутная почта", но с большим контролем и удобным интерфейсом. Хочешь защитить свою почту — используй временную.
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Скачать Instant Mail - disposable mail (Мод, Unlocked) v7.0.4 MOD APK
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
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