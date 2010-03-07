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Instant Mail - disposable mail (Мод, Unlocked)

Instant Mail - disposable mail 7.0.4

Unlocked

Ваша личная почта — в безопасности, всё остальное сюда
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Версия:
7.0.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
OneTime Tech
Категория:
Программы / Социальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 50 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Instant Mail — это удобное приложение для создания одноразовых электронных адресов, которые работают мгновенно. Никакой регистрации, никаких сложностей — просто запускаешь, получаешь временный адрес и принимаешь письма, включая вложения и фото, прямо в приложении.


Зачем светить свой настоящий e-mail на подозрительных сайтах, если можно использовать анонимный и временный? Instant Mail идеально подходит для регистрации на форумах, получения подтверждений или скачивания контента, не засоряя личный ящик спамом, рекламой или фишингом.


Простой в использовании и полностью бесплатный, сервис даёт тебе тот же комфорт, что и привычная "10-минутная почта", но с большим контролем и удобным интерфейсом. Хочешь защитить свою почту — используй временную.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Instant Mail - disposable mail (Мод, Unlocked) v7.0.4 MOD APK

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Скачать Instant Mail - disposable mail (Мод, Unlocked) 50 Мб Ссылка 2 50 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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