Описание

Instant Mail — это удобное приложение для создания одноразовых электронных адресов, которые работают мгновенно. Никакой регистрации, никаких сложностей — просто запускаешь, получаешь временный адрес и принимаешь письма, включая вложения и фото, прямо в приложении.





Зачем светить свой настоящий e-mail на подозрительных сайтах, если можно использовать анонимный и временный? Instant Mail идеально подходит для регистрации на форумах, получения подтверждений или скачивания контента, не засоряя личный ящик спамом, рекламой или фишингом.





Простой в использовании и полностью бесплатный, сервис даёт тебе тот же комфорт, что и привычная "10-минутная почта", но с большим контролем и удобным интерфейсом. Хочешь защитить свою почту — используй временную.