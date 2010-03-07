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Prayer Times, Adhan, Qibla (Мод, Premium Unlocked)

Prayer Times, Adhan, Qibla 1.15.9

Unlocked

Prayer Times, Azhan, Qibla — ваш духовный помощник в повседневной жизни
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Версия:
1.15.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PT Dalfindo Cipta Karya
Категория:
Программы / Социальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 22 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Prayer Times, Azhan, Qibla — это незаменимое приложение для мусульман, стремящихся сохранить баланс между современной жизнью и духовной практикой. Оно точно отслеживает время молитв в соответствии с вашим местоположением, своевременно уведомляя о каждом намазе и помогая не упустить ни одного важного момента дня.


Приложение также включает функцию компаса Киблы, указывающую точное направление на Мекку, независимо от вашего местоположения. Это делает его идеальным спутником как дома, так и в путешествиях. Простота интерфейса и автоматическая настройка расписания делают Prayer Times, Azhan, Qibla удобным и надежным решением для тех, кто хочет углубить свою связь с верой каждый день.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Prayer Times, Adhan, Qibla (Мод, Premium Unlocked) v1.15.9 MOD APK

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Скачать Prayer Times, Adhan, Qibla (Мод, Premium Unlocked) 22 Мб Ссылка 2 22 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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