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X (Мод, премиум функции)

X (Мод, премиум функции) 10.80.1-release.0

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Версия:
10.80.1-release.0
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Twitter, Inc.
Категория:
Программы / Социальные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
28 711
Скриншоты
Описание

X привлекает множество пользователей своими функциями, которые позволяют быстро и интересно обновлять информацию. Она представлена как в текстовой форме, так и в виде мультимедийных элементов, что позволяет пользователям легко следить за новостями и проявлять интерес к различным темам.


Кроме того, X создает сообщества, которые способствуют близости и дружбе, когда пользователи находят людей с общими интересами и обсуждают волнующие их темы. Эти сообщества превращают приложение в одну из самых развитых социальных сетей, которую легко настроить под свои предпочтения.


Информация в X тщательно классифицирована и удобна для поиска, что делает взаимодействие с приложением еще более приятным. Благодаря этим продуманным функциям пользователи могут быстро находить нужный контент и наслаждаться богатым, персонализированным опытом общения.


Информация о модах
  • Возможность загрузки изображений/видео/гифок
  • Скрыть опцию чтения сообщений 
  • Статус ввода можно скрыть
  • Скрыть/показать плавающую кнопку
  • Варианты отключения/включения нескольких вкладок
  • Добавлено разрешение загрузки
  • Работает только вход по электронной почте/FB.
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Скачать X (Мод, премиум функции) v10.80.1-release.0 MOD APK

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MOD 120 Мб MOD (Ссылка 2) 120 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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