X привлекает множество пользователей своими функциями, которые позволяют быстро и интересно обновлять информацию. Она представлена как в текстовой форме, так и в виде мультимедийных элементов, что позволяет пользователям легко следить за новостями и проявлять интерес к различным темам.
Кроме того, X создает сообщества, которые способствуют близости и дружбе, когда пользователи находят людей с общими интересами и обсуждают волнующие их темы. Эти сообщества превращают приложение в одну из самых развитых социальных сетей, которую легко настроить под свои предпочтения.
Информация в X тщательно классифицирована и удобна для поиска, что делает взаимодействие с приложением еще более приятным. Благодаря этим продуманным функциям пользователи могут быстро находить нужный контент и наслаждаться богатым, персонализированным опытом общения.
- Возможность загрузки изображений/видео/гифок
- Скрыть опцию чтения сообщений
- Статус ввода можно скрыть
- Скрыть/показать плавающую кнопку
- Варианты отключения/включения нескольких вкладок
- Добавлено разрешение загрузки
- Работает только вход по электронной почте/FB.
Скачать X (Мод, премиум функции) v10.80.1-release.0 MOD APK
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer