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Zangi Messenger (Мод, Unlocked)

Zangi Messenger (Мод, Unlocked) 6.1.2

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Версия:
6.1.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Secret Phone, Inc
Категория:
Социальные / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 222 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
39
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Описание

Zangi Messenger — это безопасное и удобное приложение для общения, которое гарантирует защиту ваших данных и анонимность. Регистрация проходит без привязки к номеру телефона, что позволяет сохранить конфиденциальность и избежать передачи личных контактов. Ваши данные остаются только на вашем устройстве, исключая сбор и передачу информации на сторонние серверы, что обеспечивает высокий уровень безопасности и защищает от слежки и взлома.


Приложение использует шифрование военного уровня, применяя алгоритм AES-GCM 256 для сквозного шифрования текстов, файлов, голосовых и видеозвонков, что гарантирует максимальную защиту вашей переписки. Zangi также выделяется стабильной работой даже при слабом интернет-соединении — вы сможете использовать мессенджер при подключении 2G или с нестабильным Wi-Fi. Наслаждайтесь непрерывным общением, где бы вы ни находились, с уверенностью в безопасности своих данных.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Zangi Messenger (Мод, Unlocked) v6.1.2 MOD APK

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Скачать Zangi Messenger (Мод, Unlocked) 222 Мб Ссылка 2 222 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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