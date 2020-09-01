Описание

Zangi Messenger — это безопасное и удобное приложение для общения, которое гарантирует защиту ваших данных и анонимность. Регистрация проходит без привязки к номеру телефона, что позволяет сохранить конфиденциальность и избежать передачи личных контактов. Ваши данные остаются только на вашем устройстве, исключая сбор и передачу информации на сторонние серверы, что обеспечивает высокий уровень безопасности и защищает от слежки и взлома.





Приложение использует шифрование военного уровня, применяя алгоритм AES-GCM 256 для сквозного шифрования текстов, файлов, голосовых и видеозвонков, что гарантирует максимальную защиту вашей переписки. Zangi также выделяется стабильной работой даже при слабом интернет-соединении — вы сможете использовать мессенджер при подключении 2G или с нестабильным Wi-Fi. Наслаждайтесь непрерывным общением, где бы вы ни находились, с уверенностью в безопасности своих данных.