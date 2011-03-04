Описание

Фотоэскиз: Фоторедактор карандашных набросков — это мощный инструмент, который позволяет вам раскрыть свой творческий потенциал, превращая обычные фотографии в изумительные произведения искусства. С помощью разнообразных художественных эффектов и фильтров вы сможете создать потрясающие эскизы, будто нарисованные карандашом.





Это приложение предлагает удобный интерфейс и множество функций, которые помогают легко преобразовать ваши снимки в уникальные шедевры. Идеально подходит для любителей и профессионалов, Фотоэскиз позволяет добавить к вашим фотографиям нотку искусства и сделать их по-настоящему особенными.