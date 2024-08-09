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Гифка в живые обои (Мод, Unlocked)

Гифка в живые обои (Мод, Unlocked) 4.1.1

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Версия:
4.1.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Firehawk
Категория:
Приложения на русском / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 14 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
41
Скриншоты
Описание

Экран вашего телефона больше не будет скучным и однообразным благодаря приложению GIF Live Wallpaper, которое предлагает уникальные инструменты для создания анимированных обоев. Это приложение поддерживает установку анимированных GIF-обоев, предоставляя пользователям возможность настроить свой экран с помощью динамичных и запоминающихся изображений. В отличие от большинства других приложений, программа позволяет вам открыть для себя множество уникальных анимированных фонов, каждый из которых добавляет новые элементы для персонализации вашего устройства.


GIF Live Wallpaper предлагает обширную коллекцию различных анимированных тем GIF, каждая из которых приносит свой уникальный стиль и настроение. Вы сможете выбирать и применять эти темы, делая экран вашего телефона по-настоящему уникальным. Кроме того, приложение предоставляет инструменты для редактирования и создания собственных GIF-файлов. Вы сможете вырезать, изменять и даже автоматически создавать новые анимации, чтобы еще больше адаптировать экран под свои предпочтения.


Приложение также включает множество доступных шаблонов для быстрой настройки. Вы можете легко искать нужные GIF-файлы по ключевым словам или темам, чтобы находить именно то, что соответствует вашему стилю и настроению. С GIF Live Wallpaper ваш телефон всегда будет привлекать внимание и радовать уникальными анимациями.


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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Гифка в живые обои (Мод, Unlocked) v4.1.1 MOD APK

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Ссылка 2 14 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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