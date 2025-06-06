Описание

Hera Icon Pack обеспечивает единый и эстетически приятный вид для домашнего экрана и панели приложений вашего телефона. С более чем 5000 настраиваемых иконок и обоев он направлен на то, чтобы улучшить ваш повседневный мобильный опыт с помощью параметров персонализации, которые вызывают радость.





Hera предлагает обширную библиотеку иконок с более чем 5000 иконок на выбор. Сюда входят не только самые популярные иконки приложений, такие как Facebook, Instagram и Gmail, но также альтернативы и опции для настройки иконок папок, различных функций и многого другого. Эти иконки выполнены в едином стиле, что придает вашему устройству современный и аккуратный вид.





Благодаря добавлению новых иконок на основе запросов пользователей каждые две недели, Hera адаптируется и расширяется, чтобы соответствовать потребностям пользователей. Эта регулярная поддержка и обновления позволяют вам всегда оставаться на волне новых трендов и изменений, делая ваш домашний экран не только функциональным, но и визуально привлекательным.