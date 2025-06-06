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Hera Icon Pack: Circle Icons

Hera Icon Pack: Circle Icons 7.0.6

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Версия:
7.0.6
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
One4Studio
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 16:35
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 46 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15
Скриншоты
Описание

Hera Icon Pack обеспечивает единый и эстетически приятный вид для домашнего экрана и панели приложений вашего телефона. С более чем 5000 настраиваемых иконок и обоев он направлен на то, чтобы улучшить ваш повседневный мобильный опыт с помощью параметров персонализации, которые вызывают радость.


Hera предлагает обширную библиотеку иконок с более чем 5000 иконок на выбор. Сюда входят не только самые популярные иконки приложений, такие как Facebook, Instagram и Gmail, но также альтернативы и опции для настройки иконок папок, различных функций и многого другого. Эти иконки выполнены в едином стиле, что придает вашему устройству современный и аккуратный вид.


Благодаря добавлению новых иконок на основе запросов пользователей каждые две недели, Hera адаптируется и расширяется, чтобы соответствовать потребностям пользователей. Эта регулярная поддержка и обновления позволяют вам всегда оставаться на волне новых трендов и изменений, делая ваш домашний экран не только функциональным, но и визуально привлекательным.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Hera Icon Pack: Circle Icons 46 Мб Ссылка 2 46 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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