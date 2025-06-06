Hera Icon Pack: Circle Icons 7.0.6
Hera Icon Pack обеспечивает единый и эстетически приятный вид для домашнего экрана и панели приложений вашего телефона. С более чем 5000 настраиваемых иконок и обоев он направлен на то, чтобы улучшить ваш повседневный мобильный опыт с помощью параметров персонализации, которые вызывают радость.
Hera предлагает обширную библиотеку иконок с более чем 5000 иконок на выбор. Сюда входят не только самые популярные иконки приложений, такие как Facebook, Instagram и Gmail, но также альтернативы и опции для настройки иконок папок, различных функций и многого другого. Эти иконки выполнены в едином стиле, что придает вашему устройству современный и аккуратный вид.
Благодаря добавлению новых иконок на основе запросов пользователей каждые две недели, Hera адаптируется и расширяется, чтобы соответствовать потребностям пользователей. Эта регулярная поддержка и обновления позволяют вам всегда оставаться на волне новых трендов и изменений, делая ваш домашний экран не только функциональным, но и визуально привлекательным.
Полная версия
Скачать Hera Icon Pack: Circle Icons v7.0.6 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.