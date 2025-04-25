Представьте, как изысканная эстетика iOS 16 оживает на вашем Android-устройстве с помощью приложения. Этот лаунчер позволяет вам насладиться всеми преимуществами дизайна iOS, не меняя вашего любимого устройства. От изысканных тем до иконок приложений – все элементы дизайна переработаны так, чтобы создать неповторимое ощущение использования iOS.
Приложение iOS Launcher – Themes облегчает переход на визуальный язык iOS, предоставляя пользователям Android полный набор инструментов для кастомизации. Настройка главного экрана, виджетов и ящика приложений теперь доступна каждому, кто желает добавить нотки роскоши и утонченности в интерфейс своего телефона.
Благодаря iOS Launcher – Themes, каждый пользователь Android может преобразить свой гаджет, делая его внешний вид схожим с последними моделями iPhone. Это приложение не только копирует внешний вид iOS, но и оптимизирует работу интерфейса, делая взаимодействие с устройством более плавным и интуитивно понятным. Откройте для себя новые горизонты персонализации и наслаждайтесь элегантностью iOS на вашем Android.
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Скачать Темы OS 17 - Центр управления (Мод, Unlocked) v1.3.13 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.