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Прозрачный телефон: живые обои (Мод, Unlocked)

Прозрачный телефон: живые обои (Мод, Unlocked) 2.2.2

Оцените магию прозрачного экрана и новый уровень персонализации смартфона
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Версия:
2.2.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Firehawk
Категория:
Персонализация / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 18 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Прозрачный телефон: живые обои позволяет преобразить ваше устройство, создавая иллюзию окна прямо в экране. Приложение использует заднюю камеру, чтобы демонстрировать окружающее пространство в режиме реального времени, делая восприятие более живым и реалистичным. Благодаря технологии прозрачные обои ваше мобильное устройство обретает уникальный дизайн, который поражает воображение и выделяет вас среди других пользователей.


Вместо статичного изображения вы получаете динамическую картинку, где каждый момент индивидуален и отражает происходящее вокруг. Этот инновационный подход к оформлению рабочего стола предлагает незабываемые впечатления, особенно если вы любите необычные решения и хотите подчеркнуть свою индивидуальность. Оцените всю красоту необычного оформления и наслаждайтесь технологическим волшебством, доступным в вашем кармане.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Прозрачный телефон: живые обои (Мод, Unlocked) v2.2.2 MOD APK

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Скачать Прозрачный телефон: живые обои (Мод, Unlocked) 18 Мб Ссылка 2 18 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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