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Onvier - Монитор IP-камеры (Мод, Unlocked)

Onvier - Монитор IP-камеры (Мод, Unlocked) 19.63

Передовые технологии контроля видеонаблюдения с гибкой настройкой камер
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Версия:
19.63
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Biyee SciTech, Inc.
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 12 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Onvier – это универсальный инструмент для мониторинга, контроля и настройки IP-камер. Программа поддерживает все современные устройства, совместимые с ONVIF, а также старые модели через RTSP и MJPEG, предоставляя пользователю возможность оперативно находить и управлять видеопотоками. Интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро осуществлять поиск, настройку и контроль, обеспечивая надежное видеонаблюдение в режиме реального времени.


С помощью Onvier вы получаете мощное решение для организации стабильного и эффективного мониторинга. Приложение гарантирует высокую производительность и гибкость управления, позволяя вам адаптировать систему под любые задачи в сфере безопасности и видеоконтроля. Наслаждайтесь полным контролем над всеми подключенными устройствами и качественным мониторингом, который станет незаменимым помощником в вашем деле.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Onvier - Монитор IP-камеры (Мод, Unlocked) v19.63 MOD APK

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Скачать Onvier - Монитор IP-камеры (Мод, Unlocked) 12 Мб Ссылка 2 12 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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