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Батарея HD Pro - Battery

Батарея HD Pro - Battery 1.99.37

Battery HD Pro: Профессиональный мониторинг и продление срока службы аккумулятора
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Версия:
1.99.37
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
smallte.ch
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 21 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Откройте для себя Battery HD Pro — утилиту, созданную для того, чтобы предоставить пользователям максимально подробные данные для улучшения срока службы батареи. Приложение не только отображает текущий заряд, оставшееся время работы и статус зарядки, но и предлагает информацию о напряжении, температуре, состоянии и цикле аккумулятора. Благодаря мониторингу батареи вы сможете узнать, какие приложения потребляют больше всего заряда, и оптимизировать использование устройства.


С Battery HD Pro вы получаете возможность получать уведомления о расходе энергии, а также узнавать, как долго могут выполняться определённые задачи при текущем уровне заряда. Надёжный контроль и тщательное тестирование аккумулятора помогают продлить срок службы вашего мобильного устройства, делая это приложение незаменимым инструментом как для профессионалов, так и для обычных пользователей, стремящихся обеспечить стабильную работу своих гаджетов.


Информация о модах

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Скачать Батарея HD Pro - Battery 21 Мб Ссылка 2 21 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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