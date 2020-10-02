Описание

GuitarTuna — это самый удобный, быстрый и точный гитарный тюнер, созданный для настройки гитары, бас-гитары, укулеле и множества других струнных инструментов.





Благодаря интуитивному интерфейсу и высокой точности GuitarTuna стал выбором более 100 миллионов музыкантов по всему миру — от начинающих исполнителей до профессионалов. Настраивайте свой инструмент легко, быстро и без лишних сложностей!