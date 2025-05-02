Описание

Display Tester - это полезный инструмент, который поможет пользователям быстро тестировать свои мобильные устройства и оперативно обнаруживать аномальные ошибки. Приложение предоставит вам множество тестов в зависимости от различных целей, из которых вы можете выбирать. Каждый тест обеспечит высочайшую точность всего за несколько простых шагов, так что вы можете полностью доверять ему. Приложение немедленно оценит и прокомментирует цвет и контрастность вашего устройства. Кроме того, приложение также проверит угол обзора экрана, если обнаружит что-то необычное. Однако эти тесты работают только с другими типами, кроме OLED-экранов телефонов. Для каждого теста приложение попросит вас выполнить такие жесты, как прикосновение, пролистывание, встряхивание или даже перемещение предметов на экране.

На некоторых устройствах возникают ошибки экрана, которые невероятно раздражают и их трудно распознать, например, горение на экране. Вы можете видеть, что отображаемые изображения очень слабые, а иногда экран становится черным. Большинство из этих ошибок затрудняют просмотр экрана и мешают использованию телефона. Тем не менее, приложение поможет вам полностью решить эту проблему, используя черные и белые полосы. Эта панель инструментов сделает экран заметно более простым, а черные полосы постепенно исчезнут. При начале использования приложение запишет все параметры вашего устройства, включая серийный номер, модель, время активации процессора и графического процессора. Кроме того, приложение также покажет более подробную информацию о спецификациях экрана, таких как разрешение, частота обновления и плотность пикселей.



