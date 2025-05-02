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Display Tester (Мод, Premium Unlocked)

Display Tester (Мод, Premium Unlocked) 5.35.4

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Версия:
5.35.4
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Brain_trapp
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 17:47
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 13 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
435
Скриншоты
Описание

Display Tester - это полезный инструмент, который поможет пользователям быстро тестировать свои мобильные устройства и оперативно обнаруживать аномальные ошибки. Приложение предоставит вам множество тестов в зависимости от различных целей, из которых вы можете выбирать. Каждый тест обеспечит высочайшую точность всего за несколько простых шагов, так что вы можете полностью доверять ему. Приложение немедленно оценит и прокомментирует цвет и контрастность вашего устройства. Кроме того, приложение также проверит угол обзора экрана, если обнаружит что-то необычное. Однако эти тесты работают только с другими типами, кроме OLED-экранов телефонов. Для каждого теста приложение попросит вас выполнить такие жесты, как прикосновение, пролистывание, встряхивание или даже перемещение предметов на экране.

На некоторых устройствах возникают ошибки экрана, которые невероятно раздражают и их трудно распознать, например, горение на экране. Вы можете видеть, что отображаемые изображения очень слабые, а иногда экран становится черным. Большинство из этих ошибок затрудняют просмотр экрана и мешают использованию телефона. Тем не менее, приложение поможет вам полностью решить эту проблему, используя черные и белые полосы. Эта панель инструментов сделает экран заметно более простым, а черные полосы постепенно исчезнут. При начале использования приложение запишет все параметры вашего устройства, включая серийный номер, модель, время активации процессора и графического процессора. Кроме того, приложение также покажет более подробную информацию о спецификациях экрана, таких как разрешение, частота обновления и плотность пикселей.



Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Display Tester (Мод, Premium Unlocked) v5.35.4 MOD APK

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Скачать Display Tester (Мод, Premium Unlocked) 13 Мб Ссылка 2 13 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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