Display Tester (Мод, Premium Unlocked) 5.35.4
Display Tester - это полезный инструмент, который поможет пользователям быстро тестировать свои мобильные устройства и оперативно обнаруживать аномальные ошибки. Приложение предоставит вам множество тестов в зависимости от различных целей, из которых вы можете выбирать. Каждый тест обеспечит высочайшую точность всего за несколько простых шагов, так что вы можете полностью доверять ему. Приложение немедленно оценит и прокомментирует цвет и контрастность вашего устройства. Кроме того, приложение также проверит угол обзора экрана, если обнаружит что-то необычное. Однако эти тесты работают только с другими типами, кроме OLED-экранов телефонов. Для каждого теста приложение попросит вас выполнить такие жесты, как прикосновение, пролистывание, встряхивание или даже перемещение предметов на экране.
На некоторых устройствах возникают ошибки экрана, которые невероятно раздражают и их трудно распознать, например, горение на экране. Вы можете видеть, что отображаемые изображения очень слабые, а иногда экран становится черным. Большинство из этих ошибок затрудняют просмотр экрана и мешают использованию телефона. Тем не менее, приложение поможет вам полностью решить эту проблему, используя черные и белые полосы. Эта панель инструментов сделает экран заметно более простым, а черные полосы постепенно исчезнут. При начале использования приложение запишет все параметры вашего устройства, включая серийный номер, модель, время активации процессора и графического процессора. Кроме того, приложение также покажет более подробную информацию о спецификациях экрана, таких как разрешение, частота обновления и плотность пикселей.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.