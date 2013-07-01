Описание

SpeedChecker Speed Test — это высокоточное и интеллектуальное приложение для измерения скорости беспроводной сети. Пользователи могут использовать этот инструмент для измерения скорости сети, сравнения ее с другими сетями и многого другого. Не стесняйтесь протестировать скорость сети в любом регионе для получения наиболее точных и подробных результатов.





Это очень полезный инструмент для тестирования сетевого подключения любой беспроводной сети, которую вы можете использовать. Wi-Fi иногда используется в кафе или ресторанах, но сигнал слишком слабый. Они будут недоумевать, связано ли плохое соединение с их устройством или проблема с WiFi без каких-либо объяснений. Это интеллектуальное приложение для измерения скорости сети с самой точной функцией проверки скорости сети может ответить на все ваши вопросы. Кроме того, приложение может обнаруживать проблемы с WiFi с очень подробной информацией. С помощью этого приложения интеллектуального счетчика вы можете быстро и точно получать информацию и проблемы, касающиеся скорости вашей линии.







