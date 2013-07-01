android-1.ru / Программы / Инструменты / SpeedChecker - Тест скорости (Мод, Unlocked)
SpeedChecker - Тест скорости (Мод, Unlocked)

SpeedChecker - Тест скорости 2.7.1

Unlocked
0
1
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
2.7.1
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Speedchecker Ltd
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 13 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
463
Скриншоты
Описание

SpeedChecker Speed Test — это высокоточное и интеллектуальное приложение для измерения скорости беспроводной сети. Пользователи могут использовать этот инструмент для измерения скорости сети, сравнения ее с другими сетями и многого другого. Не стесняйтесь протестировать скорость сети в любом регионе для получения наиболее точных и подробных результатов.


Это очень полезный инструмент для тестирования сетевого подключения любой беспроводной сети, которую вы можете использовать. Wi-Fi иногда используется в кафе или ресторанах, но сигнал слишком слабый. Они будут недоумевать, связано ли плохое соединение с их устройством или проблема с WiFi без каких-либо объяснений. Это интеллектуальное приложение для измерения скорости сети с самой точной функцией проверки скорости сети может ответить на все ваши вопросы. Кроме того, приложение может обнаруживать проблемы с WiFi с очень подробной информацией. С помощью этого приложения интеллектуального счетчика вы можете быстро и точно получать информацию и проблемы, касающиеся скорости вашей линии.




Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать SpeedChecker - Тест скорости (Мод, Unlocked) v2.7.1 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать SpeedChecker - Тест скорости (Мод, Unlocked) 13 Мб Ссылка 2 13 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Funk Brasil: барабанные пэды (Мод, Unlocked)
Funk Brasil: барабанные пэды (Мод, Unlocked)
Version: 8.35.0
Real Percussion: перкуссия (Мод, Unlocked)
Real Percussion: перкуссия (Мод, Unlocked)
Version: 6.50.3
Drum Pads 24 - создание музыки (Мод, Unlocked)
Drum Pads 24 - создание музыки (Мод, Unlocked)
Version: 3.8.3
Unseen - No Last Seen (Мод, Unlocked)
Unseen - No Last Seen (Мод, Unlocked)
Version: 3.1.0
Electro Drum Pads 24 - дрампад (Мод, Unlocked)
Electro Drum Pads 24 - дрампад (Мод, Unlocked)
Version: 2.5.7
LockMyPix фото видео неплотно (Мод, Unlocked)
LockMyPix фото видео неплотно (Мод, Unlocked)
Version: 5.3.0.1G
Fabulous: Трекер привычек (Мод, Unlocked)
Fabulous: Трекер привычек (Мод, Unlocked)
Version: 10.2
CoinSnap - Value Guide (Мод, Unlocked)
CoinSnap - Value Guide (Мод, Unlocked)
Version: 1.7.13

Отзывы о SpeedChecker - Тест скорости (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив