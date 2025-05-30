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ZX-файловый менеджер (Мод, Unlocked)

ZX-файловый менеджер (Мод, Unlocked) v4.0.129

Копируй, сортируй, скрывай файлы и загружай медиа с соцсетей в одно касание
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Версия:
v4.0.129
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Photo editor & Video editor - Merger IO
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 01:03
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 45 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

ZX File Manager — это удобный файловый менеджер для Android, который помогает навести порядок в памяти устройства. Каждые пять минут ты можешь перемещать документы, архивировать фото, распаковывать ZIP‑файлы или находить нужное за секунду. Интерфейс знакомый, как в стандартных проводниках, но с расширенными возможностями.


Есть загрузка видео и изображений с соцсетей, встроенный поиск, поддержка скрытых файлов и сортировка по дате, типу и размеру. Поддерживаются SD‑карты, внешние накопители и передача между папками одним касанием. Работает быстро, рекламы минимум, офлайн — без ограничений. Если нужно приложение, которое справляется с файлами без лишнего шума — ZX File Manager подойдёт.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать ZX-файловый менеджер (Мод, Unlocked) vv4.0.129 MOD APK

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Скачать ZX-файловый менеджер (Мод, Unlocked) 45 Мб Ссылка 2 45 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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