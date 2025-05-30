ZX-файловый менеджер (Мод, Unlocked) v4.0.129
Копируй, сортируй, скрывай файлы и загружай медиа с соцсетей в одно касание
ZX File Manager — это удобный файловый менеджер для Android, который помогает навести порядок в памяти устройства. Каждые пять минут ты можешь перемещать документы, архивировать фото, распаковывать ZIP‑файлы или находить нужное за секунду. Интерфейс знакомый, как в стандартных проводниках, но с расширенными возможностями.
Есть загрузка видео и изображений с соцсетей, встроенный поиск, поддержка скрытых файлов и сортировка по дате, типу и размеру. Поддерживаются SD‑карты, внешние накопители и передача между папками одним касанием. Работает быстро, рекламы минимум, офлайн — без ограничений. Если нужно приложение, которое справляется с файлами без лишнего шума — ZX File Manager подойдёт.
Премиум разблокирован
Скачать ZX-файловый менеджер (Мод, Unlocked) vv4.0.129 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.