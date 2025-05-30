Описание

ZX File Manager — это удобный файловый менеджер для Android, который помогает навести порядок в памяти устройства. Каждые пять минут ты можешь перемещать документы, архивировать фото, распаковывать ZIP‑файлы или находить нужное за секунду. Интерфейс знакомый, как в стандартных проводниках, но с расширенными возможностями.





Есть загрузка видео и изображений с соцсетей, встроенный поиск, поддержка скрытых файлов и сортировка по дате, типу и размеру. Поддерживаются SD‑карты, внешние накопители и передача между папками одним касанием. Работает быстро, рекламы минимум, офлайн — без ограничений. Если нужно приложение, которое справляется с файлами без лишнего шума — ZX File Manager подойдёт.