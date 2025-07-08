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Конвертер (Мод, Unlocked)

Конвертер (Мод, Unlocked) v2.2.57

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Версия:
2.2.57
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Digit Grove
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 17:02
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 10 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
39
Описание

Конвертер — это чрезвычайно полезный инструмент, который позволяет вам быстро и легко преобразовывать любые единицы измерения, с которыми вы сталкиваетесь в повседневной жизни. Забудьте о сложных вычислениях и математических формулировках — всего несколько простых шагов, и вы мгновенно получите нужные вам результаты. Это приложение значительно повышает вашу эффективность и производительность, делая процесс конвертации интуитивно понятным и доступным для всех пользователей.


Пользователи сразу же оценят потрясающий графический интерфейс (UI) приложения, который организован и категоризирован по соответствующим темам для максимального удобства. Широкий спектр функций позволяет выбирать категории или поля для выполнения преобразований единиц или других задач простым и быстрым способом. Кроме того, вы можете выполнять несколько функций одновременно, а приложение будет отслеживать ваш прогресс и сохранять историю всех предыдущих преобразований. Конвертер сочетает в себе стильный внешний вид с высокой функциональностью, делая его не только красивым, но и невероятно удобным и дружелюбным к пользователю. Наслаждайтесь легкостью использования и эффективностью этого приложения в любых ситуациях!


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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